Selektor Zorman našel zamenjavo za poškodovanega Žabića

Selektor slovenske moške rokometne reprezentance Uroš Zorman je po poškodbi celjskega krožnega napadalca Stefana Žabića na svoj seznam za nastop na evropskem prvenstvu med 10. in 28. januarjem prihodnje leto v Nemčiji uvrstil igralca velenjskega Gorenja Jerneja Drobeža, je sporočila Rokometna zveza Slovenije (RZS).

Žabić si je konec minulega tedna na klubski tekmi lige NLB na Škofljici strgal Ahilovo tetivo. Zormanova nova izbira na mestu krožnega napadalca je Jernej Drobež, ki se bo za mesto v izbrani vrsti za nastop v Nemčiji potegoval skupaj z Blažem Blagotinškom (Flensburg Handewitt), Kristjanom Horženom (Gummersbach) in Maticem Suholežnikom (Zagreb).

Slovenska elitna izbrana vrsta se bo zbrala 26. decembra v Laškem. Prvi del priprav bo opravila v Celju, drugega v Ljubljani, do odhoda v nemško prestolnico pa jo čakajo tri pripravljalne tekme. Najprej se bo 29. decembra v Slovenj Gradcu pomerila z Avstrijo, 5. in 6. januarja pa sta pred njo v Poreču še tekmi s Črno goro in Hrvaško.

Slovenija se v skupinskem delu med 11. in 15. januarjem v Berlinu pomerila s Ferskimi otoki, Poljsko in Norveško. V drugi del tekmovanja bosta napredovali najboljši izbrani vrsti.

Na Zormanovem seznamu so naslednji igralci: Vratarji: Klemen Ferlin (Erlangen), Urban Lesjak (Eurofarm Pelister) in Miljan Vujović (Stuttgart); Krilni igralci: Blaž Janc (Barcelona), Gašper Marguč (Veszprem), Domen Novak (Wetzlar), Staš Slatinek Jovičić (Trimo Trebnje), Tilen Kodrin (Gummersbach) in Tadej Mazej (Celje Pivovarna Laško); Srednji igralci: Dean Bombač, Borut Mačkovšek (oba Pick Szeged), Nejc Cehte (Eurofarm Pelister), Jure Dolenec (Limoges), Nik Henigman (Saint Raphael), Tadej Kljun (Balatonfüredi), Rok Ovniček (Nantes), Aleks Vlah (Alborg) in Miha Zarabec (Wisla Plock); Krožni napadalci: Blaž Blagotinšek (Flensburg Handewitt), Kristjan Horžen (Gummersbach), Matic Suholežnik (Zagreb) in Jernej Drobež (Gorenje Velenje).

