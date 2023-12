Kje bodo naše rokometašice lovile vstopnico za Pariz 2024?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska ženska članska rokometna reprezentanca se bo v prvi nastop v olimpijskih kvalifikacijah za igre v Parizu 2024 podala v nemškem Neu-Ulmu, so objavili pri Mednarodni rokometni zvezi (IHF). Turnir bo na sporedu med 11. in 14. aprilom prihodnje leto.

Znano je, da se bodo na uvodni in zadnji dan turnirja izbranke slovenskega selektorja Dragana Adžića pomerile z Nemčijo in s Črno goro, medtem ko bo obračun s Paragvajem na sporedu 12. ali 13. aprila, so sporočili iz Rokometne zveze Slovenije.

Preostala turnirja bosta gostila madžarski Debrecen (Švedska, Madžarska, Japonska, Kamerun) in španska Torrevieja (Nizozemska, Češka, Argentina, Španija). Iz vsakega turnirja bosta na poletne olimpijske igre v Parizu napredovali dve reprezentanci.

S tem se bo zapolnila druga polovica prostih mest. Na olimpijskih igrah imajo mesta že zagotovljena Angolke, Brazilke, Danke, Francozinje, Korejke in Norvežanke.