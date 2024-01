Nov in še zahtevnejši test za Slovence

Turnir Croatia Cup se je začel ta četrtek s tekmo med Hrvaško in Črno goro, ki so jo z 29:25 dobili Hrvati. Slovenija se je na pot v hrvaško Istro podala z 20 rokometaši, med njimi ni desnega zunanjega rokometaša Tadeja Kljuna, ki je v četrtek zaključil priprave.

V Poreču bo zadnje odgovore pred odhodom v nemško prestolnico, kamor se bo slovenska vrsta podala v torek, iskal tudi selektor Uroš Zorman. "Priložnost bomo skušali nameniti vsem igralcem in iz tekem iztržiti čim več. Pomembno bo, kako uspešne bodo naše kombinacije v obrambi in napadu. Na višjo raven bomo skušali dvigniti tudi moralo. Tekmi bosta pripravljani, a po drugi strani ti vsaka zmaga prinese dodatno samozavest in dobro razpoloženje," je misli strnil selektor Uroš Zorman.

Do prvenstva Slovence čaka še ena tekma

Med pripravami bo Slovenija odigrala še eno tekmo, in sicer v soboto proti Hrvaški. Pred tem so prejšnji teden v Slovenj Gradcu na prvi pripravljalni tekmi s 34:33 (16:15) premagali Avstrijo, ki jo vodi Aleš Pajovič. Prvi nastop na prvenstvu stare celine jo čaka 11. januarja proti Ferskim otokom v skupini D. V njej bo igrala še proti Poljski (13. januar) in Norveški (15. januar).

Prvenstvo stare celine se bo začelo 10. januarja. Prva tekma Slovence v nemški prestolnici čaka dan kasneje, ko bodo v skupini D najprej igrali proti Ferskim otokom. Nato sledita še dvoboja proti Poljski (13.) in Norveški (15.). V primeru napredovanja, to si bosta zagotovili po dve najboljši reprezentanci iz šestih skupin, Zormanove varovance čaka selitev v Hamburg, kjer se bo skupina D križala s skupinama E in F. V skupini E bodo igrale Švedska, Nizozemska, Bosna in Hercegovina ter Gruzija, v skupini F pa Danska, Portugalska, Češka in Grčija.

Pripravljalne tekme