V Poreču priprave na EP, a te tekme gredo vedno na nož

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Selekcijo Uroša Zormana pred odhodom na EP čakata še pripravljalni tekmi s Hrvaško in Črno goro.

Selekcijo Uroša Zormana pred odhodom na EP čakata še pripravljalni tekmi s Hrvaško in Črno goro. Foto: Rokometna zveza Slovenije

Slovenska moška rokometna reprezentanca bo konec tega tedna preživela v Poreču. Na povabilo Hrvaške rokometne zveze bo zaigrala na turnirju Croatia Cup. Poleg gostiteljev bodo njeni tekmeci še Črnogorci. To bosta za Slovence še zadnji pripravljalni tekmi pred evropskim prvenstvom v Nemčiji.

Slovenski rokometaši se mudijo na sklepnih pripravah za nastop na letošnjem svetovnem prvenstvu v Nemčiji. S prvim delom so opravili v zadnjih dneh prejšnjega leta, po krajšem novoletnem premoru pa so se na treningih, tokrat v Ljubljani, znova zbrali prejšnji torek.

Ta konec tedna jih v sklopu priprav čakata zadnja pripravljalna preizkusa. V petek se bo v dvorani Žatika v Poreču pomerila s Črno goro, dan kasneje pa še s Hrvaško. Obe tekmi se bosta začeli ob 17. uri.

Vedno gre na nož

"Tekme proti takšnim tekmecem so vedno nekaj posebnega, vedno gre na nož, saj si vsaka ekipa želi zmage. Oba preizkusa nam bosta prišla še kako prav, saj bomo lahko videli, kakšna je naša pripravljenost," je pred potjo na turnir dejal levokrilni rokometaš Tadej Mazej.

"Turnir v Poreču bo dobra generalka pred evropskim prvenstvom. Čakata nas dve zahtevni tekmi v dveh dneh. Nič drugače ne bo kmalu v Berlinu, kjer nas čaka težko delo," je dodal krožni napadalec Blaž Blagotinšek.

V Poreču bo zadnje odgovore pred odhodom v nemško prestolnico, kamor se bo slovenska vrsta podala v torek, iskal tudi selektor Uroš Zorman. "Priložnost bomo skušali nameniti vsem igralcem in iz tekem iztržiti čim več. Pomembno bo, kako uspešne bodo naše kombinacije v obrambi in napadu. Na višjo raven bomo skušali dvigniti tudi moralo. Tekmi bosta pripravljalni, a po drugi strani ti vsaka zmaga prinese dodatno samozavest in dobro razpoloženje," je misli strnil Zorman.

Odpadel še Kljun

Turnir Croatia Cup se bo začel ta četrtek s tekmo med Hrvaško in Črno goro. Slovenija se bo na pot v hrvaško Istro podala z 20 rokometaši. Med njimi ne bo desnega zunanjega rokometaša Tadeja Kljuna, ki je v četrtek zaključil s pripravami.

V Nemčiji uvodni nastop med evropsko elito slovensko vrsto čaka čez teden dni, ko se bo ob 18. uri pomerila s Ferskimi otoki. Z vmesnima dnevoma premora bosta v Berlinu v soboto in ponedeljek sledili še tekmi s Poljsko in Norveško. V drugi del tekmovanja, ki bo prinesel selitev v Hamburg, bosta napredovali dve najboljši reprezentanci.

Seznam slovenskih rokometašev za EP v Nemčiji 2024 Vratarji: Klemen Ferlin (Erlangen), Urban Lesjak (Eurofarm Pelister) in Miljan Vujović (Stuttgart) Krilni igralci: Gašper Marguč (Veszprem), Domen Novak (Wetzlar), Staš Slatinek Jovičić (Trimo Trebnje), Tilen Kodrin (Gummersbach) in Tadej Mazej (Celje Pivovarna Laško) Srednji igralci: Dean Bombač, Borut Mačkovšek (oba Pick Szeged), Nejc Cehte (Eurofarm Pelister), Jure Dolenec (Limoges), Nik Henigman (Saint Raphael), Tadej Kljun (Balatonfüredi), Rok Ovniček (Nantes), Aleks Vlah (Alborg) in Miha Zarabec (Wisla Plock) Krožni napadalci: Blaž Blagotinšek (Flensburg Handewitt), Kristjan Horžen (Gummersbach), Matic Suholežnik (Zagreb) in Jernej Drobež (Gorenje Velenje).

Spored pripravljalnih tekem pred EP: Petek, 29. december (Slovenj Gradec, ŠD Slovenj Gradec):

Slovenija : Avstrija 34:33 (16:15)

Slovenija : Vujović, Lesjak, Henigman 1, Marguč 3, Dolenec 3 (1), Cehte 1, Kljun, Slatinek Jovičić 1, Kodrin 6, Zarabec, Horžen 3, Mazej 2, Ovniček 1, Bombač, Mačkovšek 3, Novak 6, Drobež 1, Suholežnik 3. Avstrija: Eichberger, Häusle, Möstl, Mahr, Božović 3, Frimmel 3, Belos, Herburger, Weber 4 (1), Živković 4, Mittendorfer, Damböck 1, Bilyk 6, Wagner 7, Nigg 1, Hutecek 4, Miskovez. Petek, 5. januarja, ob 17.00 (Poreč, HRV):

Slovenija – Črna Gora Sobota, 6. januarja, ob 17.00 (Poreč, HRV):

Hrvaška – Slovenija Tekme v prvem delu EP 2024 Skupina D (Berlin)

Četrtek, 11. januar, ob 18.00:

Slovenija – Ferski otoki Sobota, 13. januar, ob 18.00:

Poljska – Slovenija Ponedeljek, 15. januar, ob 20.30:

Norveška – Slovenija

Preberite še: