Le še devet dni do začetka prvenstva: Slovenci zdaj že v polni zasedbi

Slovenski rokometaši so dan po božiču začeli sklepne priprave za 14. nastop med evropsko elito. Prvi del so zaključili prejšnji petek, ko so na pripravljalni tekmi v Slovenj Gradcu s 34:33 ugnali Avstrijo. Na obračunu s severnimi sosedi selektor Uroš Zorman ni mogel računati na Domna Makuca, Blaža Janca in Stefana Žabiča, ki so jim sodelovanje na reprezentančni akciji onemogočile zahtevnejše poškodbe.

V kadru na Koroškem ni bilo niti stebra obrambe Blaža Blagotinška, enega najvidnejših posameznikov zadnjih akcij Aleksa Vlaha ter izkušenega vratarja Klemna Ferlina. Prva sta v prednovoletnem delu priprav trenirala po posebnem programu, zadnjega je zadržala bolezen. Razveseljivo dejstvo je, da so se vsi trije ekipi pridružili v prestolnici in z njo v torek opravili prvi trening v novem letu.

V zaključni del priprav vstopajo dobro razpoloženi in v popolni zasedbi. Foto: Rokometna zveza Slovenije

"V obrambi nam je manjkala agresivnost"

"Na tekmi z Avstrijo smo videli, katere kombinacije v igri nam ustrezajo in katere ne. V obrambi nam je manjkala agresivnost. V zadnji del priprav vstopamo z vsemi razpoložljivimi igralci, kar nam bo omogočilo normalno treniranje obrambe in napada. Časa ne bo veliko, pred nami so trije treningi v dvorani, ki bodo zato daljši in nekoliko bolj naporni," je dejal selektor Zorman, ki si v novem letu želi predvsem zdravja celotne reprezentance.

Po krajšem novoletnem premoru se je reprezentanca v torek, devet dni pred prvo tekmo na evropskem prvenstvu, zbrala v Ljubljani. V prestolnici bo opravila večino zadnjih treningov pred potjo v Nemčijo. Izjema bo le ta konec tedna, ko bo gostovala v Poreču. V petek jo v hrvaški Istri čaka pripravljalna tekma s Črno goro, dan kasneje še s Hrvaško. Obe bosta v športni dvorani Žatika ob 17. uri.

Pred začetkom EP jih čakata še dve pripravljalni tekmi. Foto: Rokometna zveza Slovenije

"Na obeh straneh igrišča imamo še kar nekaj rezerv"

"Proti Avstriji zagotovo nismo odigrali najboljše tekme. Na obeh straneh igrišča imamo še kar nekaj rezerv. Agresivnost v obrambi v Slovenj Gradcu ni bila na zadostni ravni, tudi v napadu nismo bili povsem usklajeni. Do turnirja v Poreču imamo nekaj dni, da se čim bolje pripravimo in izboljšamo igro," je dodal reprezentant Rok Ovniček.

V Nemčijo bo slovenska reprezentanca odpotovala čez teden dni. Uvodni nastop med evropsko elito jo čaka prihodnji četrtek, ko se bo ob 18. uri pomerila s Ferskimi otoki. Z vmesnima dnevoma premora bosta v Berlinu sledili še tekmi s Poljsko in Norveško. V drugi del tekmovanja, ki bo prinesel selitev v Hamburg, bosta napredovali dve reprezentanci.

Seznam slovenskih rokometašev za EP v Nemčiji 2024 Vratarji: Klemen Ferlin (Erlangen), Urban Lesjak (Eurofarm Pelister) in Miljan Vujović (Stuttgart) Krilni igralci: Gašper Marguč (Veszprem), Domen Novak (Wetzlar), Staš Slatinek Jovičić (Trimo Trebnje), Tilen Kodrin (Gummersbach) in Tadej Mazej (Celje Pivovarna Laško) Srednji igralci: Dean Bombač, Borut Mačkovšek (oba Pick Szeged), Nejc Cehte (Eurofarm Pelister), Jure Dolenec (Limoges), Nik Henigman (Saint Raphael), Tadej Kljun (Balatonfüredi), Rok Ovniček (Nantes), Aleks Vlah (Alborg) in Miha Zarabec (Wisla Plock) Krožni napadalci: Blaž Blagotinšek (Flensburg Handewitt), Kristjan Horžen (Gummersbach), Matic Suholežnik (Zagreb) in Jernej Drobež (Gorenje Velenje).

Spored pripravljalnih tekem pred EP: Petek, 29. december (Slovenj Gradec, ŠD Slovenj Gradec):

Slovenija : Avstrija 34:33 (16:15)

Slovenija: Vujović, Lesjak, Henigman 1, Marguč 3, Dolenec 3 (1), Cehte 1, Kljun, Slatinek Jovičić 1, Kodrin 6, Zarabec, Horžen 3, Mazej 2, Ovniček 1, Bombač, Mačkovšek 3, Novak 6, Drobež 1, Suholežnik 3.

Avstrija: Eichberger, Häusle, Möstl, Mahr, Božović 3, Frimmel 3, Belos, Herburger, Weber 4 (1), Živković 4, Mittendorfer, Damböck 1, Bilyk 6, Wagner 7, Nigg 1, Hutecek 4, Miskovez. Petek, 5. januarja, ob 17.00 (Poreč, HRV):

Slovenija – Črna Gora Sobota, 6. januarja, ob 17.00 (Poreč, HRV):

Hrvaška – Slovenija Tekme v prvem delu EP 2024 Skupina D (Berlin)

Četrtek, 11. januar, ob 18.00:

Slovenija – Ferski otoki Sobota, 13. januar, ob 18.00:

Poljska – Slovenija Ponedeljek, 15. januar, ob 20.30:

Norveška – Slovenija

