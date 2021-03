Po sedmih letih se vrača domov

Rokometni klub Maribor Branik se je dogovoril za sodelovanje s Simonom Razgorjem, ki se po sedmih letih igranja v tujini vrača v klub, v katerem je rokometno zrasel in se izoblikoval. Vodilni strelec na večni klubski lestvici je v vijoličastem dresu igral med letoma 2007 in 2014. V sedmih sezonah je dosegel kar 1.173 golov, z Mariborom pa leta 2010 zaigral tudi v finalu pokala.

Po slovesu od štajerske prestolnice se je preselil v Belorusijo, kjer je vseh sedem let nosil dres serijskega beloruskega prvaka Meškov Brest. Z beloruskim velikanom je vsako leto igral v elitni ligi prvakov, v sezoni 2015/16 pa je med evropsko elito dosegel sijajnih 30 golov.

"Po poteku kariere imam Maribor za domači klub. Tam sem preživel sedem let, ki so med najbolj plodnimi v moji karieri. Tam sem naredil res dober temelj za nadaljnja leta. Sedem let sem bil v Mariboru, sedem let sem bil v Brestu, zdaj pa se znova vračam. Glede na leta je težko pričakovati, da bom v Mariboru odigral še sedem let, ampak se kljub temu zelo veselim novih izzivov. V Maribor prihajam z miselnostjo, da se zame vse skupaj začne znova. Ne pričakujem, da imam zaradi preteklosti kaj kredita. Znova se bo treba izkazati ter si priboriti naklonjenost soigralcev in vseh preostalih v klubu," je ob vrnitvi v štajersko prestolnico dejal zelo izkušeni 35-letni Simon Razgor, najboljši strelec Maribora v zgodovini kluba.

