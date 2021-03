Celjski rokometaši najprej v Kielu, nato še v Aalborgu

Celjani so se z zadnjimi zmagovalci evropske lige prvakov iz Kiela pomerili že enajstkrat. Na tekmah so dosegli tri zmage in enkrat igrali neodločeno ter doživeli sedem porazov. Nazadnje so se pomerili lani jeseni, Kiel pa je v Zlatorogu visoko zmagal s 35:24.

Zavedajo se, da so Nemci favoriti na papirju

Izbranci Tomaža Ocvirka se bodo v Nemčijo odpravili na dan tekme, in sicer s čarterskim poletom z ljubljanskega letališča. Celjanom je jasno, da so rokometaši iz Kiela, kjer že vrsto let igra slovenski reprezentant Miha Zarabec, papirnati favoriti, na bližnjem dvoboju pa bodo vendarle skušali pripraviti presenečenje. Na zadnjem so bili proti rokometnim velikanom iz Barcelone blizu temu, a nato popustili v prelomnih trenutkih dvoboja.

Ob tem Celjani, ki so že pred zadnjima dvema tekmama osvojili sedmo mesto v svoji skupini, vse bolj pogosto pogledujejo na lestvico v skupini A. V osmini finala jih namreč čaka drugouvrščena ekipa te skupine, njihovi možni tekmeci pa so Flensburg-Handewitt, Kielce ali PSG.

Tomaž Ocvirk Foto: SPS/Sportida

Ocvirk: Mi bomo poskušali nadaljevati z dobrimi predstavami

"Obžalujemo, da konec minulega tedna nismo odigrali tekme s Trebanjci, saj bi z njo ostali v ritmu tekem. A spoštovali smo željo svojega domačega tekmeca in pristali na prestavitev tekme v korist slovenskega rokometa. Premor smo znova zapolnjevali z višjo intenzivnostjo treningov, pozitivno bi se morala poznati tudi daljša priprava na tekmo s Kielom, a je bila ta nekoliko otežena, saj še ni povsem jasno, v kakšni postavi in kako bodo Nemci igrali," je uvodoma dejal Ocvirk.

"Proti Nantesu in Aalborgu so igrali v drugačni postavi, šele na tekmi z Berlinom sta se jim pridružila Sagosen in Zarabec, ki bosta gotovo igrala tudi v torek. Mi bomo poskušali nadaljevati z dobrimi predstavami, ki jih kažemo v tem letu. Naredili bomo vse, da bomo odigrali novo dobro tekmo proti aktualnemu evropskemu prvaku, kot športniki pa si seveda želimo na tej tekmi zmagati. Znova bomo priložnost ponudili nekaterim mladim igralcem, ki že vse od januarskih priprav kažejo, da se jim lahko zaupa in da napredujejo," je še dodal Ocvirk.

Patrik Leban: Tudi naša igra je trenutno na zelo visoki ravni

"O moči Kiela nima smisla izgubljati besed. Aktualni evropski prvaki bodo gotovo igrali na polno, saj jim le zmagi prinašata tretje mesto in boljše izhodišče pred osmino finala. To pomeni, da bomo verjetno morali pokazati še nekaj več kot proti Barceloni, da se bomo lahko kosali z njimi," je sprva dejal izkušeni Patrik Leban.

"Kiel premore izjemne strelce od daleč, odličnega vratarja, agresivno obrambo, ampak tudi naša igra je trenutno na zelo visoki ravni. Naša prednost je morda v hitrosti, saj so višja in težja ekipa," je še dodal organizator celjske igre.