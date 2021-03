Slovenski prvaki gostujejo pri Kielu

Celjani so se z zadnjimi zmagovalci evropske lige prvakov iz Kiela pomerili že enajstkrat. Na njih so dosegli tri zmage in enkrat igrali neodločeno ter doživeli sedem porazov. Nazadnje so se pomerili lani jeseni, Kiel pa je v Zlatorogu visoko zmagal s 35:24.

Izbrancem Tomaža Ocvirka je jasno, da so rokometaši iz Kiela, kjer že vrsto let igra slovenski reprezentant Miha Zarabec, papirnati favoriti, na drevišnjem dvoboju pa bodo vendarle skušali pripraviti presenečenje. Na zadnjem dvoboju proti rokometnim velikanom iz Barcelone so bili blizu temu, a nato popustili v prelomnih trenutkih dvoboja.

Ob tem Celjani, ki so že pred zadnjima dvema tekmama osvojili sedmo mesto v svoji skupini, vse bolj pogosto pogledujejo na lestvico v skupini A. V osmini finala jih namreč čaka drugouvrščena ekipa iz te skupine, njihovi možni tekmeci pa so Flensburg-Handewitt, Kielce ali PSG.