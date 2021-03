Celjani ostali brez tekme, zdaj čakajo na nasprotnika v osmini finala

Rokometaši Celja Pivovarne Laško bi morali danes v Aalborgu odigrati zadnjo tekmo rednega dela lige prvakov, ki pa je zaradi novih koronavirusnih okužb v danskem taboru odpovedana, so v sredo zvečer sporočili Celjani. Čeprav so bili že na Danskem, kamor so pripotovali neposredno iz Nemčije, so tik pred zdajci ostali brez tekme.

Na Dansko so se Celjani namreč odpravili neposredno iz Kiela, ko je že bilo jasno, da je imel Aalborg na ponedeljkovem testiranju enega okuženega igralca. Ker so Danci zagotavljali, da se igralci že vse od sobote niso družili in imeli dejavnosti, in ker so jim tekmo dovolile tudi danske oblasti, je temu pritrdila tudi Evropska rokometna zveza (EHF).

Celjski rokometaši so tako odpotovali na Dansko, kjer pa jih je v sredo zvečer danski klub obvestil, da sta na novem testiranju pozitivna še dva dodatna igralca. Evropska zveza je tako v poznih večernih urah odločila, da se tekma odpove. Ker ni na voljo nobenega rezervnega termina, saj se redni del končuje, sledi pa reprezentančni premor, nato pa bodo že na vrsti tekme osmine finala, tekme tudi ne bo.

Celjska ekipa čaka na nasprotnika v osmini finala. Foto: Grega Valančič/Sportida

Celjani so se tako že dogovorili za hitrejši let domov in se bodo v četrtek v Slovenijo vrnili okoli 17. ure, predvsem pa bodo spremljali razplet tekme Kielce - Flensburg. V primeru zmage Poljakov, bo tekmec v osmini finala Flensburg. Če se tekma konča z remijem, bodo tekmeci Poljaki. Če pa zmaga Flensburg, potem bo tekmec Pariz.

Poleg te odločitve bo v četrtek znana tudi odločitev glede odpovedane tekme, kjer bi glede na prakso z ostalih tekem dve točki morali pripasti celjskemu klubu, a to seveda ne spremeni položaja na lestvici, so še zapisali v celjskem taboru.

Odpovedana tudi tekma na Madžarskem

Odpovedana je bila tudi tekma med Veszpremom in Nantesom. A bolj kot odpoved, v oči bode način, na katerega je bila tekma odpovedana. Igralci obeh ekip so že čakali na igrišču na začetek tekme, ko so izvedeli novico, da je bil eden izmed sodniške dvojice pozitiven na novi koronavirus. Po nekaj urah čakanja in odločanja so se pri EHF odločili, da tekmo odpovejo, obe ekipi pa bosta najverjetneje prejeli po točko.