Trebanjski rokometaši so se z zmago poslovili od Evrope

Trebanjski rokometaši so zmagali na svoji zadnji tekmi v drugem najmočnejšem klubskem tekmovanju na stari celini. V dvorani Tivoli so drugič v tej sezoni na kolena položili tekmece iz Tatabanye. Dolenjska ekipa je na desetih tekmah – ena od njih je epilog dobila za zeleno mizo – dosegla tri zmage in doživela sedem porazov. V skupini D je osvojila peto mesto, napredovale pa so prve štiri ekipe: Rhein-Neckar Löwen, GOG Gudme, Kadetten Schaffhausen in Pelister Bitola.

V slovensko-madžarskem klubskem dvoboju je bilo sprva izenačeno, po izidu 5:5 pa so na igrišču zagospodarili varovanci domačega trenerja Uroša Zormana in si že v prvi polovici tekme nekajkrat priigrali pet golov prednosti (12:7, 13:8 in 14:9).

David Didovič je dosegel štiri zadetke. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Trebanjci, ki so nastopili brez nekaterih nosilcev svoje igre, so v drugem polčasu imeli vajeti igre v svojih rokah in brez stresnih trenutkov tekmo pripeljali do končne zmage. V dolenjski ekipi je bil na današnji tekmi najbolj učinkovit Anže Dobovičnik s sedmimi goli, David Didovič in Lovro Višček sta prispevala po štiri zadetke.

"Čestitke Tatabanyi za pošteno in dobro tekmo. Lahko sem ponosen na svoje fante in vso ekipo. Odigrali smo konkretno sezono v Evropi, kjer smo bili v resnici majhen klub med številnimi velikani. Noben tekmec nas ni nadigral, kjer bi mogoče z nekaj športne sreče lahko bilo drugače. Fantje so lahko ponosni nase. Na današnji tekmi smo vključili tudi pet mladincev, ki so pokazali, da lahko računamo na njih v prihodnjih letih," je bil po tekmi zadovoljen trener Trima Zorman.