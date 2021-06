Mariborčani našli novega trenerja. Prišla je legenda.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najboljši strelec slovenske rokometne reprezentance Luka Žvižej se je od profesionalnega igranja uradno poslovil oktobra 2019. Ves čas je napovedoval, da bo ostal v rokometu − podal se je v trenerske vode. Priložnost za novo poglavje v karieri je dobil v domačem Celju, kjer je v zadnji sezoni vodil mladinsko selekcijo, po odhodu Tomaža Ocvirka pa ob koncu sezone začasno prevzel člansko ekipo.

Ob tem pa se je pojavila možnost, da se Žvižej vrne v Maribor, kjer je že igral leta 2017, in takrat v dveh mesecih navdušil vse. Od štajerske prestolnice se je poslovil zaradi dobre ponudbe iz Nemčije, zdaj pa je dobil priložnost, da v svojem nekdanjem klubu v nekoliko drugačni vlogi spiše zgodbo o uspehu.

V prejšnji sezoni je na celjski klopi vskočil na trenerski položaj po odhodu Tomaža Ocvirka. Celjani so ostali brez načrtovanega državnega naslova. Foto: Grega Valančič/Sportida

''Pri odločitvi za selitev v Maribor so pretehtali novi izzivi, nove stvari. Gre za prvo priložnost, da prevzamem ekipo, ki nastopa na najvišjem nivoju v slovenski ligi. Maribor mi je poznan. Tu sem konec koncev odigral svoje zadnje tekme v Sloveniji. Po pogovorih z vodstvom smo hitro našli skupni jezik. Pripravljeni smo na delo in izzive, ki so pred nami,'' je po sklenitvi dogovora poudaril 40-letni Celjan.

Mariborčani prepričani v dobro sezono

Žvižej je v svoji karieri osvojil ogromno lovorik in navduševal v vseh klubih, kjer je igral. Je četrti najboljši strelec v zgodovini RK Celje Pivovarna Laško, s 702 zadetkoma pa tudi prvi strelec slovenske izbrane vrste. Izkušnje v tujini je ob igranju za Celje nabiral še v Španiji, na Madžarskem in v Nemčiji.

Luka Žvižej je pred leti že navduševal v dresu mariborskega kluba. Foto: L. G.

''Veseli in ponosni smo, da bo Luka Žvižej, ki je slovenski rokometni velikan, pri nas začel z novim poglavjem v svoji karieri. Prepričan sem, da bo Luka s svojo pozitivno energijo in zagnanostjo uspešno vodil člansko ekipo ter da je pred nami dobra sezona,'' je dejal Mihael Pisanec, poslovni direktor RK Maribor Branik, ki ne skriva zadovoljstva ob sklenitvi sodelovanja z novim trenerjem.