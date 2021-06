Robert Beguš se vrača v Ribnico

Robert Beguš je v Ribnico prvič prišel v sezoni 2013/14 in že v svoji krsti sezoni člansko ekipo prvič popeljal v končnico za prvaka. Sledilo je 5. mesto v sezoni 2014/15 in za tem uspešna sezona 2015/16, ki je Ribnici prinesla dve bronasti medalji - v prvenstvu in pokalnem tekmovanju.

V sezoni 2016/17 je Ribnica prvič zaigrala v evropskem pokalu EHF in se preko kvalifikacij uvrstila v skupinski del tekmovanja. Beguš je v Ribnici deloval štiri sezone.

"Zadovoljen sem, da me je predsednik Obrstar poklical, da se spet vrnem nazaj v Ribnico, kraj, kjer sem vsaj v moškem rokometu dosegal največje uspehe, kraj, ki ima izredno bogato rokometno tradicijo, okolje, ki živi s tem športom in pa predvsem navijače, ki so eni najboljših v Sloveniji. Zavedam se, da vsaj pet igralcev odhaja in jih bo treba ustrezno nadomestiti. Mlade igralce bomo počasi vključevali v moštvo in mislim, da se za prihodnost ribniškega rokometa, kar se tiče domačih igralcev, ni bati. Deloval bom v smeri, da se ribniški rokomet vrne tja, kamor po mojem mnenju sodi, torej v vrh slovenskega rokometa," je za spletno stran kluba povedal Beguš.

