Test bo Nizozemska, vrača se Ferfolja

Na enotedenske priprave, ki bodo pomenile začetek projekta kvalifikacijskih tekem za letošnje svetovno prvenstvo v Španiji, je selektor Uroš Bregar vpoklical 18 rokometašic.

Na seznam je uvrstil vratarke Klaro Hrovatič, Amro Pandžić in Branko Zec, krilne igralke Majo Svetik, Emo Abina, Tijo Gomilar Zickero in Živo Čopi, zunanje igralke Tjašo Stanko, Ano Abina, Nino Zulič, Nušo Fegic, Barbaro Lazović, Elizabeth Omoregie in Ano Gros ter krožne napadalke Valentino Tino Klemenčič, Natašo Ljepoja, Anejo Beganović in Tejo Ferfolja, so sporočili iz RZS.

Teja Ferfolja se vrača v reprezentanco. Foto: Sportida

Naslednji teden Slovenijo v Den Boshu čakata dve pripravljalni tekmi. Prvi obračun z nosilkami zlate medalje z zadnjega svetovnega prvenstva in udeleženkami letošnjih olimpijskih iger Nizozemkami bo na sporedu v petek, 19. marca ob 19. uri, drugi pa dva dni kasneje ob 16. uri.

"Vesel sem, da se s to reprezentančno akcijo v ekipo vrača Teja Ferfolja, ki je morala nazadnje zaradi službenih obveznosti odpovedati sodelovanje. Zaradi poškodb tokrat ne bo z nami Nine Žabjek in Maje Vojnovič. EHF teden nam bo zagotovo prišel prav, saj bomo tako začeli priprave na kvalifikacije za svetovno prvenstvo," je dejal selektor Bregar.

