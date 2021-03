Ljubomir Vranješ izbral bojevnike za Berlin

Pred slovenskimi rokometaši je drugi vrhunec v tem letu. Na januarskem svetovnem prvenstvu so dosegli veliko manj, kot so pred odhodom v Egipt pričakovali. Med 12. in 14. marcem so pred njimi v nemški prestolnici boji z Alžirci, Nemci in Švedi za preboj na poletne olimpijske igre v Tokiu.

Švedski strokovnjak na slovenski klopi Ljubomir Vranješ je danes obelodanil seznam 19 igralcev za kvalifikacijski turnir v Berlinu, kjer bodo naskakovali prvo ali drugo mesto. Le v tem primeru si bodo izborili četrti nastop na olimpijskih igrah po Sydneyju 2000, Atenah 2004 in Rio de Janeiru 2016.

Novinca Marguč in Potočnik

Na njegovem seznamu ni nobenih bistvenih sprememb v primerjavi z nedavnim zaključnim turnirjem v deželi faraonov. Nova sta krilni igralec Gašper Marguč iz Veszprema in zunanji igralec Gregor Potočnik iz trebanjskega Trima.

"Zadovoljen sem s trenutno pripravljenostjo svojih varovancev. Po svetovnem prvenstvu v Egiptu so mnogi od njih v svojih klubih dobili pravo minutažo in prikazali dobre predstave. To je zelo pomembno pred izjemno napornim obdobjem, ko bomo v šestih dneh igrali štiri izjemno zahtevne in pomembne dvoboje, kar bo zelo zahtevno po miselni in telesni plati," je na današnji spletni novinarski konferenci dejal Vranješ.

V reprezentanco se vrača Gašper Marguč. Foto: Sportida

Malo časa za pripravo pred Poljsko

Slovenija bo priprave začela 7. marca v Zrečah, že dva dni kasneje jo v Celju čaka tekma s Poljsko v okviru kvalifikacij za nastop na evropskem prvenstvu na Slovaškem in Madžarskem 2022. V Berlin bo odpotovala v četrtek, 11. marca.

"Raje bi videl, da bi bila tekma s Poljaki prestavljena na kasnejši termin, a ni tako. Gre za zelo pomembno tekmo v kvalifikacijah za EP, še bolj usodne tekme sledijo v Berlinu, kjer nas čakajo zares vrhunski tekmeci," je ocenil Vranješ.

Selektor Slovenije pričakuje, da bodo Alžirci na prvi tekmi sveži in polni energije. Sledi dvoboj z domačini, ki bodo po njegovem v primerjavi z januarskim svetovnim prvenstvom v Egiptu nastopili z veliko močnejšo postavo in nekaterimi povratniki. "Švedi so na zadnjem velikem turnirju osvojili odličje srebrnega leska, kar zgovorno priča o njihovi moči. Pred nami je izjemno zahtevna naloga, če želimo v Tokio, moramo premagati vse tri tekmece," je še dodal švedski strokovnjak na slovenski klopi.

Na Vranješevem seznamu so naslednji igralci:



Vratarja: Klemen Ferlin (Erlangen) in Urban Lesjak (Hannover);



Krilni igralci: Darko Cingesar (Trimo Trebnje), Tilen Kodrin (Celje Pivovarna Laško), Gašper Marguč (Veszprem), Dragan Gajić (Limoges) in Blaž Janc (Barcelona);



Zunanji igralci: Nik Henigman, Borut Mačkovšek, Dean Bombač (vsi Pick Szeged), Staš Skube (Meškov Brest), Miha Zarabec (Kiel), Rok Ovniček (Nantes), Jure Dolenec (Barcelona), Gregor Potočnik (Trimo Trebnje) in Nejc Cehte (Hannover);



Krožni napadalci: Blaž Blagotinšek (Veszprem), Matej Gaber (Pick Szeged) in Matic Suholežnik (Benfica).

