Kdaj bosta slovenski rokometni reprezentanci igrali kvalifikacije za OI v Parizu?

Marca in aprila slovenski rokometni reprezentanci čakajo kvalifikacije za nastop na poletnih olimpijskih igrah. Iz Mednarodne rokometne zveze (IHF) so sporočili točne datume odločilnih tekem za nastop na pariškem rokometnem turnirju.

Prva si bo pot v olimpijski Pariz skušala zagotoviti moška reprezentanca, ki jo čakajo dvoboji na turnirju v španskem Granollersu.

Uvodni dan, v četrtek, 14. marca, se bo ob 21. uri pomerila z Brazilijo, dan kasneje pa ob tej uri še s Španijo. Sledil bo dan premora, v nedeljo, 17. marca, ob 15.15, pa Slovenijo čaka še tekma z Bahrajnom, so sporočili iz Rokometne zveze Slovenije.

Žensko izbrano vrsto prvi kvalifikacijski nastop čaka slab mesec kasneje v nemškem novem Ulmu. V četrtek, 11. aprila. Foto: RZS/Kolektiff Images

Žensko izbrano vrsto prvi kvalifikacijski nastop čaka slab mesec kasneje v nemškem novem Ulmu. V četrtek, 11. aprila, si bo ob 17.45 stala nasproti z gostiteljicami Nemkami.

Sledil bo dan premora, vikend pa bo prinesel še dve tekmi. V soboto, 13. aprila, se bodo slovenske rokometašice ob 16.45 pomerile s Paragvajem, v nedeljo pa ob 16. uri še s Črnogorkami.

V moški konkurenci so na OI že uvrščene gostiteljica Francija, Danska (svetovna prvakinja), Japonska (zmagovalka azijskih kvalifikacij), Argentina (južnoameriška prvakinja), Švedska (najvišje uvrščena reprezentanca EP brez mesta na OI) in Egipt (afriški prvak). Prostih je še šest mest.

Kvalifikacijska skupina 2 (Nemčija, Alžirija, Hrvaška in Avstrija) bo gostovala v nemškem Hannovru, skupina 3 (Norveška, Madžarska, Portugalska in Tunizija) pa v madžarski Tatabanyi.

Tudi pri ženskah je znana polovica reprezentanc

Pri ženskah je prav tako znana polovica sodelujočih reprezentanc. To so Francija (gostiteljica), Danska (evropska podprvakinja), Južna Koreja (zmagovalka azijskih kvalifikacij), Angola (zmagovalka afriških kvalifikacij), Brazilija (zmagovalka vseameriških iger) ter Norveška (svetovna podprvakinja).

Za preostalih šest mest se bodo rokometašice poleg turnirja v Neu Ulmu borile še v madžarskem Debrecenu (Švedska, Madžarska, Kamerun in Japonska) in španski Torrevieji (Nizozemska, Češka, Argentina in Španija).

Rokomet je prva kolektivna športna panoga, ki je zastopala barve Slovenije na poletnih olimpijskih igrah. Slovenski rokometaši so na njih premierno nastopili leta 2000 v avstralskem Sydneyju in tekmovanje sklenili na osmem mestu.

