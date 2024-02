Za letošnje OI 136 slovenskih kandidatov v 23 športnih panogah

Največ kandidatov je v rokometu, 28, saj imata še obe reprezentanci možnost preboja na OI. S 17 kandidati sledi atletika, s po 12 člani pa nato odbojka in košarka z moškima reprezentancama.

Prek številke deset je samo še kajak in kanu na divjih vodah v slalomu, kjer je kandidatov 11, a ne bodo mogli nastopiti vsi na seznamu, čeprav je Slovenija ena redkih držav, ki si je priborila pravico nastopa v vseh kategorijah. Med drugim sta na seznamu dva kanuista Benjamin Savšek in Luka Božič, za olimpijske medalje pa se bo lahko boril le eden.

Slovenija se bo v francoski prestolnici predstavila tudi z olimpijsko hišo in predsednik OKS Franjo Bobinac je izpostavil, da bo to poleg športnega nastopa drugi najpomembnejši projekt slovenskega olimpijskega gibanja v tem letu, pri katerem bodo sodelovali tudi državni organi, gospodarstvo, kultura in kulinarika.

Obravnavali so še nekaj drugih tem. OKS je prejel 58 vlog za podelitev certifikata športniku prijazno izobraževanje, od tega je bilo 13 prvih prijav in 45 ponovnih. Certifikat so na podlagi izpolnjevanja kriterijev podelili oziroma podaljšali 18 srednjim šolam in 25 visokim oziroma višjim šolam do konca šolskega/študijskega leta 2024/2025.

Priznanje za razvit pristop k spodbujanju dvojne kariere in zagotavljanju športnikom prijaznega izobraževanja bodo podelili trem srednjim šolam in 11 visokim oziroma višjim šolam.

Potrdili so posodobitve modela in razvrstitve športnih panog v razrede konkurenčnosti za potrebe razpisa Fundacije za šport za leto 2024.

Osem pritožb je bilo na podelitev štipendij OKS, štirim so ugodili, to so Alja Ponikvar v ritmični gimnastiki, deskarja na snegu Naj Mekinc in Aljaž Sladič ter šahistka Zala Urh.

