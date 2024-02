Slovenski adut za medaljo v Parizu se v Avstraliji pripravlja na izziv kariere

Pred slovenskim jadralcem Tonijem Vodiškom je sezona, kot je še ni bilo. Prvič bo nastopil na olimpijskih igrah, saj bo disciplina formula kite prvič v zgodovini del olimpijskih iger. Triindvajsetletni Koprčan svoje priprave začenja v Avstraliji, kjer upa na čim večje število jadralskih dni. "Sem maksimalno motiviran in željan trdo delati za to, da bi Sloveniji na olimpijskih igrah prinesel veselje," pravi Vodišek.

Foto: Alenka Teran Košir

Koprčan Toni Vodišek priprave na olimpijsko sezono na morju začenja na vzhodni obali Avstralije, kjer bo skoraj do konca februarja treniral pod budnim očesom svojega jadralskega trenerja, Avstralca Ryana Palkyja.

Tonija Vodiška smo lani predstavili v sobotnem intervjuju, ta mesec pa bo gostoval v našem Spotcastu:

"Skrajni čas je, da grem spet na morje. Komaj čakam, da se začne nova sezona. Vem, da moram biti potrpežljiv in ne prehitevati zadev, a vendarle je jasno, da bo ta sezona nekaj posebnega z vrhuncem na olimpijskih igrah. V Avstraliji bomo iskali predvsem odlične pogoje za pravi jadralski trening na morju. Takšne, kot jih trenutno drugod ni. Obenem želimo vse skupaj čim bolj približati razmeram, ki jih pričakujemo na igrah avgusta. Pomaga tudi, da sodelujem z Ryanom, ki razmere tam odlično pozna, in prepričan sem, da nam bo uspelo izpolniti cilje za to enomesečno obdobje. Ne nazadnje zato tudi gremo tja. Sem maksimalno motiviran in željan trdo delati za to, da bi Sloveniji na olimpijadi prinesel veselje," sporoča Vodišek.

Drugačni pristopi

Lansko sezono je Vodišek na svetovnem prvenstvu osvojil srebrno medaljo, s čimer se je uvrstil na olimpijske igre, in tej dodal tudi drugo mesto v svetovnem pokalu v razredu formula kite. Kljub rezultatom, ki ga uvrščajo v svetovni vrh, se v ekipi olimpijske sezone lotevajo drugače. Na podlagi izkušenj in analiz preteklega dela bodo tokrat priprave potekale v mesečnih obdobjih, kar pomeni mesec dni na morju in mesec dni suhih priprav.

"Sodelujem z ljudmi, ki jim v vseh pogledih popolnoma zaupam. Verjamem, da je pripravljeni načrt priprav optimalen zame in vse, kar želimo letos doseči," poudarja Vodišek.

V Avstraliji bo Vodišek poleg treninga na morju nadaljeval tudi s suhimi treningi v želji, da obdrži moč, na kateri je v zadnjih tednih delal doma. V deželi tam spodaj se mu bodo na treningih sicer pridružili tudi konkurenti, Avstralca Oscar Timm in Hector Paturau, Grk Cameron Maramenides in Jean de Falbaire, ki ima tako kot Vodišek že zagotovljeno vstopnico za olimpijske igre v Parizu.

Toni Vodišek ima v jadralnem razredu formula kite za zdaj v svoji zbirki zlati medalji iz svetovnega in evropskega prvenstva leta 2022, lani je temu dodal še naziv svetovnega podprvaka. Tri leta zapored (2016, 2017 in 2018) je osvojil naslov svetovnega mladinskega prvaka, leta 2028 pa tudi srebrno medaljo na olimpijskih igrah za mlade.