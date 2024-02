Slovenski plezalni tabor se pripravlja na olimpijske kvalifikacije

Slovenski plezalci in plezalke se pospešeno pripravljajo na kvalifikacijska turnirja maja v Šanghaju in junija v Budimpešti, ki še ponujata možnost za uvrstitev na olimpijske igre v Parizu, kjer bodo podelili štiri komplete medalj, po dva v novi olimpijski kombinaciji, ki jo sestavljata balvansko in težavnostno plezanje, in druga dva v hitrostnem plezanju, ki bo po novem samostojna olimpijska disciplina. Od slovenskih plezalcev ima za zdaj nastop na igrah zagotovljen le branilka naslova iz Tokia Janja Garnbret, ki si je olimpijsko vstopnico zagotovila že avgusta lani na svetovnem prvenstvu v Bernu v Švici. Glede na to, da se iz vsake države na olimpijske igre lahko uvrstita zgolj dva predstavnika oz. predstavnici, ima slovenski tabor na voljo še tri vstopnice.

Selektor slovenske reprezentance v športnem plezanju Gorazd Hren je ob robu prireditve Planinske zveze Slovenije, kjer so razglasili najboljše plezalce, alpiniste, ledne plezalce in turne smučarje, povedal, da so sredi pripravljalnega obdobja. "Stvari so kar intenzivne, dosti smo se pripravljali sami, v prihodnje se nam bodo na pripravah pridružili tudi člani drugih reprezentanc. Imeli smo že skupni reprezentančni trening, na katerem so se člani reprezentance pomerili med seboj. Mislim, da bo še dovolj časa, da kaj dogradimo, da dobimo malo boljši vpogled v trenutno stanje,"

"Kmalu bo tukaj april, ko se bodo začele prve tekme, letos je koledar kar napet, ni takšen, kot smo ga navajeni, da se najprej odvrti balvanska sezona, nato pa se preide v težavnost, ampak se bodo tekmovanja v obeh disciplinah izmenjevala, medtem bodo olimpijske igre (plezalni nastopi se bodo zvrstili med 5. in 10. avgustom), po igrah pa še evropsko prvenstvo (od 24. avgusta do 1. septembra v Villarsu v Švici)," je pojasnil Hren.

Sezona 2024 se bo začela z mini kitajsko turnejo

Sezona svetovnega pokala v športnem plezanju se bo začela z mini kitajsko turnejo s tekmo v balvanskem plezanju v Keqiau od 8. do 10. aprila in nato še s tekmama v težavnosti in hitrosti v Wujiangu od 12. do 14. aprila.

Za še drugo slovensko žensko olimpijsko vstopnico v novi olimpijski kombinaciji balvanov in težavnosti se bo potegovala tudi Vita Lukan, ki je v nedeljo prejela Bloudkovo plaketo za pomemben tekmovalni dosežek v sezoni 2023. Foto: Mediaspeed

"Za prvi dve tekmi načrtujemo, tudi glede na kvoto, da se ju bo udeležil predvsem tisti del reprezentance, ki bo nastopal na olimpijskih kvalifikacijah. Še vedno je tukaj velik cilj, da ulovimo še kakšno olimpijsko kvoto v Šanghaju oziroma Budimpešti. Pričakujem, da bosta tekmi ponudili priložnost, da pridejo v pravi tekmovalni ritem in se potem v celoti osredotočijo na olimpijske kvalifikacije," je dejal selektor.

Slovenci v lov na ostale tri olimpijske vstopnice

Slovenci so zapolnili vsa mesta v olimpijskih kvalifikacijah. Za še eno olimpijsko vozovnico v ženski konkurenci v kombinirani disciplini težavnost - balvani se bodo potegovale Vita Lukan, Mia Krampl, Sara Čopar in Lučka Rakovec, ki dobro okreva po zdravstvenih težavah. Pri fantih pa so slovenski kandidati za olimpijsko vozovnico Luka Potočar, Anže Peharc, Zan Lovenjak Sudar in Martin Bergant.

Plezalne discipline se bodo na olimpijskih igrah v Parizu zvrstile med 5. in 10. avgustom, evropsko prvenstvo v Villarsu v Švici pa bo na sporedu od 24. avgusta do 1. septembra.

Okviren koledar Janje Garnbret

Janja Garnbret, ki si je olimpijski nastop zagotovila že na lanskem svetovnem prvenstvu v Bernu, bo nastopila na obeh aprilskih tekmah na Kitajskem, tekmo v hitrosti in težavnosti v Salt Lake Cityju od 3. do 5. maja bo izpustila, udeležila pa se bo tekem v težavnosti in balvanih od 26. do 30. junija v Innsbrucku.

Plezalna karavana se bo tudi letos ustavila v Kopru. Tekmovanje v težavnostnem plezanju bo potekalo od 6. in 7. septembra 2024. Lani smo na zmagovalnem odru imeli kar dve Slovenki, Garnbretovo na najvišji stopnički in Vito Lukan, svežepečeno prejemnico Bloudkove plakete za pomemben tekmovalni dosežek, na tretji stopnički.