Katere rokometašice je poklical Dragan Adžić?

Dober teden pred prvim zborom ženske rokometne reprezentance v 2023 je selektor Dragan Adžić razkril seznam rokometašic za prihajajočo reprezentančno akcijo. V terminu EHF tedna bo slovenska izbrana vrsta opravila priprave in na Slovaškem odigrala dve pripravljalni tekmi proti gostiteljicam, so sporočili iz Rokometne zveze Slovenije.

Ženska rokometna reprezentanca Slovenije se bo 27. februarja zbrala na prvi reprezentančni akciji po zaključku lanskega evropskega prvenstva na domačih tleh.

Adžić je na spisek uvrstil vratarke Amro Pandžić (CS Minaur Baia Mare), Majo Vojnovič (Saint-Amand Handball) in Tajdo Tripkovič (Z'dežele), krilne rokometašice Emo Marijo Marković, Majo Svetik, Emo Abino, Aljo Varagić (vse štiri Krim Mercator) in Tijo Gomilar Zickero (Sport-Union Neckarsulm), krožne napadalke Natašo Ljepojo, Valentino Klemenčič (obe Krim Mercator) in Uršo Zelnik (Mlinotest Ajdovščina) ter zunanje igralke Nino Zulič (CS Gloria 2018 Bistrita Nasaud), Ivono Barukčić (Krka), Barbaro Lazović, Nino Žabjek, Tjašo Stanko (vse Krim Mercator), Ano Abino (Mlinotest Ajdovščina) in Erin Novak (Z'dežele).

Med rezerve, ki bodo v polni pripravljenosti čakale na morebiten klic selektorja, je črnogorski strateg uvrstil Manco Jurič (Krim Mercator), Manco Kogovšek, Blažko Hauptman, Špelo Bajc (vse Litija) in Živo Čopi (Mlinotest Ajdovščina).

Reprezentanca se bo 27. februarja zbrala v Stožicah, kjer bo trenirala do 2. marca. Nato rokometašice čaka pot na Slovaško v kraj Šal'a, ki bo prizorišče dveh pripravljalnih obračunov med Slovenijo in Slovaško.

Prva tekma bo na sporedu 3. marca ob 18. uri, druga pa dan kasneje ob 16. uri.

