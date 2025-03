Nove skrbi za Uroša Zormana

V drugi ciklus kvalifikacij za nastop na evropskem prvenstvu 2026 se bo slovenska moška rokometna reprezentanca podala v izjemno okrnjeni zasedbi. Po Mihi Zarabcu so morali sodelovanje zaradi poškodb odpovedati še Nik Henigman, Miha Kavčič in Tadej Kljun.

Pred pomembnima kvalifikacijskima tekmama s Severno Makedonijo, ki Slovenijo čakata v sredo v Skopju ter prihodnjo nedeljo v Kopru, selektor Uroš Zorman nima mirnega spanca. Sredi tega tedna je udeležbo na pripravah odpovedal Zarabec, ki je v zadnjem obdobju odlične predstave v dresu poljske Wisle nizal ob pomoči analgetikov. Težave s hrbtom bo organizator igre v prihodnjem tednu poskušal rešiti z manjšim posegom, ki bo v času reprezentančnega premora zahteval počitek.

Tik pred današnjim zborom v Ljubljani se reprezentanca spopada še s tremi odpovedmi. Pri Niku Henigmanu so se pojavile težave z ramenom. V prihajajočem tednu bo levi zunanji rokometaš opravil dodatne preiskave, ki bodo dale odgovore o stanju poškodbe. Krožni napadalec Miha Kavčič ima poškodovano prepono, Tadej Kljun pa žal ni dobil bitke s časom po težavah s hrbtom, ki mu še onemogojo prenašanje vseh obremenitev, ki jih prinašajo treningi in tekme.

Nik Henigman ima težave z ramenom. Foto: Jan Gregorc

Že prej odpadla šesterica

Že pred razkritjem seznama vabljenih igralcev je bilo jasno, da bodo zaradi poškodb manjkali Nejc Cehte (rebra), Rok Ovniček, Klemen Ferlin, Borut Mačkovšek (vsi trije koleno) in Mitja Janc (zadnja stegenska mišica), Domen Novak pa pričakuje naraščaj. V primerjavi z januarsko akcijo, ki se je zaključila z nastopom na svetovnem prvenstvu, bo tako v slovenski ekipi manjkalo kar 11 igralcev, če poleg štejemo še dolgoletnega kapetana Jureta Dolenca, ki se je v Zagrebu vrnil v ekipo le kot pomoč po poškodbi Cehteta.

Namesto Zarabca je Zorman na priprave sprva dodatno vpoklical člana Zagreba Aleksa Kavčiča, po novih odpovedih pa še dva dodatna rokometaša. Velike vrzeli v slovenski ekipi bosta skušala zapolniti debitanta Tarik Mlivić in Tim Rozman. Prvi, sicer 21-letni levi zunanji igralec, igra pri LL Grosistu Slovanu, najboljšemu moštvu prvega dela Lige NLB. Pet let starejši desni zunanji rokometaš Rozman je član madžarskega Balatonfüredija, kjer si igralni čas deli s Kljunom in je v zadnjem obdobju uspešno nadomeščal njegovo odsotnost. Leta 2018 je bil član mladinske reprezentance, ki je na domačem prvenstvu v Celju osvojila naslov evropskega prvaka.

Na novem seznamu selektorja Uroša Zormana so krilni rokometaši Tilen Kodrin, Staš Slatinek Jovičič, Tim Cokan, Blaž Janc in Gal Marguč, zunanji igralci Aleks Kavčič, Uroš Milićević, Aleks Vlah, Domen Makuc, Domen Tajnik, Matic Grošelj, Tarik Mlivić in Tim Rozman, krožni napadalci Blaž Blagotinšek, Kristjan Horžen in Matic Suholežnik ter vratarji Jože Baznik, Urban Lesjak in Miljan Vujović.

Rokometno reprezentanco čakata dva dvoboja s Severno Makedonijo. Foto: Rokometna zveza Slovenije/Tadej Morano

Slovenska vrsta za priprave ne bo imela na voljo veliko časa. Po današnjem, nedeljskem zboru v nepopolni zasedbi (nekateri reprezentanti bodo še imeli klubske obveznosti ali pa bodo na poti v domovino) jo že v torek čaka potovanje v Skopje, dan kasneje pa tam tretja tekma v boju za nov, 15. nastop v zgodovini samostojne države med evropsko elito. Prvi dvoboj s Severno Makedonijo se bo začel ob 20. uri, povratni v Areni Bonifika pa v nedeljo ob 18.30.

Slovenija je v prvi cikel kvalifikacijskih bojev opravila brez praske. S polnim izkupičkom po zmagah proti Litvi v Velenju (36:25) in Estoniji v Talinu (29:28) je vodilna ekipa skupine 1. Na drugi strani Makedonci s polovično uspešnostjo - v Vilnih so Litvanci pripravili presenečenje in jih ugnali z 29:27 - zasedajo drugo mesto. Ker bosta na prvenstvo stare celine neposredno napredovali najboljši reprezentanci v skupini, dodatno pa še štiri tretje uvrščene reprezentance iz osmih skupin, bi novi zmagi Slovencem že pred zadnjim kvalifikacijskim oknom prinesli 15. uvrstitev na evropsko prvenstvo.