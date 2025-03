Selektor Zorman primoran v menjavo

Zarabec, ki je v preteklem tednu na velikem poljskem derbiju v dresu Wisle iz Plocka prikazal odlično predstavo in zasedbi Kielc zabil deset zadetkov, ima težave s hrbtom. Njegovo odsotnost bo po najboljših močeh skušal zapolniti levi zunanji Zagreba, ki ima za seboj prav tako odličen teden. Brez zgrešenega strela je danskemu moštvu Aalborga v evropski Ligi prvakov zabil sedem zadetkov, še sedem pa jih dosegel v hrvaški Ligi za prvaka proti Poreču.

Kavčič je do danes 14-krat oblekel dres s slovenskim grbom in zabil 23 zadetkov. Zadnji je bil zagotovo najpomembnejši. Dosegel ga je v Wintherturju v Švici, ko je zaključil serijo sedemmetrovk in Slovenijo popeljal do vozovnice na nedavno svetovno prvenstvo.

Del izbrane vrste bo tudi Aleks Kavčič. Foto: Guliverimage

Prvič po svetovnem prvenstvu

Slovenski rokometaši se bodo v nedeljo v Ljubljani zbrali prvič po januarskem nastopu med svetovno reprezentančno smetano. V primerjavi s tedanjimi pripravami in nastopi v Zagrebu bodo v izbrani vrsti poleg Zarabca manjkali še poškodovani Nejc Cehte (rebra), Rok Ovniček, Klemen Ferlin, Borut Mačkovšek (vsi trije koleno) in Mitja Janc (zadnja stegenska mišica), Domen Novak pričakuje naraščaj, Jure Dolenec pa se je v reprezentančni dres vrnil le kot pomoč na zadnjih dveh tekmah drugega dela mundiala.

Ob Kavčiču so na seznamu selektorja Uroša Zormana krilni rokometaši Tilen Kodrin, Staš Slatinek Jovičič, Tim Cokan, Blaž Janc in Gal Marguč, zunanji igralci Nik Henigman, Uroš Milićević, Aleks Vlah, Domen Makuc, Domen Tajnik, Matic Grošelj in Tadej Kljun, krožni napadalci Blaž Blagotinšek, Kristjan Horžen, Miha Kavčič in Matic Suholežnik ter vratarji Jože Baznik, Urban Lesjak in Miljan Vujović.

Slovenska vrsta za priprave ne bo imela na voljo veliko časa. Po nedeljskem zboru v nepopolni zasedbi – nekateri reprezentanti bodo še imeli klubske obveznosti ali pa bodo na poti v domovino – jo že v torek čaka potovanje v Skopje, dan kasneje pa tam tretja tekma v boju za nov nastop, 15. v zgodovini samostojne države med evropsko elito. Prvi dvoboj s Severno Makedonijo se bo začel ob 20. uri. Povratni obračun bo v nedeljo ob 18.30 v koprski Areni Bonifika.

Miha Zarabec ima težave s poškodbo. Foto: Guliverimage

Slovenija je v dosedanjem delu kvalifikacijskih bojev nalogo opravila brez praske. S polnim izkupičkom po zmagah proti Litvi v Velenju (36:25) in Estoniji v Talinu (29:28) je vodilna ekipa skupine 1. Na drugi strani Makedonci s polovično uspešnostjo – v Vilni so Litovci pripravili presenečenje in jih ugnali z 29:27 – zasedajo drugo mesto. Ker bosta na prvenstvo stare celine neposredno napredovali najboljši reprezentanci v skupini, dodatno pa še štiri tretje uvrščene reprezentance iz osmih skupin, bi novi zmagi Slovencem že pred zadnjim kvalifikacijskim oknom prinesli 15. uvrstitev na evropsko prvenstvo.

