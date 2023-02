Velika zmaga Krimovk, ki nadaljujejo evropsko sezono!

Rokometašice Krima Mercatorja so na odločilni tekmi skupinskega dela lige prvakinj z 28:26 premagale favorizirano romunsko Bukarešti in se uvrstile v play-off najelitnejšega evropskega klubskega tekmovanja.

Krimovke so odlično odprle srečanje v Stožicah, povedle s 6:3 in prvo polovico polčasa narekovale tempo. Gostjam je velike preglavice povzročala razpoložena domača vratarka Barbara Arenhart, ki je hitro zbrala štiri obrambe. Članice romunske zasedbe so v 21. minuti prvič izenačile (8:8), v zadnjih minutah polčasa pa prvič povedle (11:12). Tesno prednost so držale tudi ob polčasu (13:14).

V drugem so povedle za dva gola, nato pa so Krimovke, pri katerih se je v začetnih minutah drugega dela v vratih izkazala Jovana Risović, zadevali pa sta Barbara Lazović in Tjaša Stanko, z delnim izidom 4:0 povedle z 18:16. Romunska zasedba je v nadaljevanju uspela izenačiti, a so gostiteljice spet ušle na +2 in ob koncu, tudi na račun obramb Risoviće, zadržale prednost za veliko zmago in napredovanje.

Liga prvakinj, 14. krog

Nedelja, 12. februar:

Krimovke so po 13 krogih zabeležile pet zmag in osem porazov. Dvakrat so premagale češki Banik Most, dvakrat francoski Brest in enkrat nemški Bietigheim. Na svojem računu imajo pred odločilnim obračunom varovanke glavnega trenerja Dragana Adžića deset točk - prav toliko kot nemški Bietigheim in dve manj od francoskega Bresta, ki sta na lestvici na petem oz. šestem mestu.

Možnosti za napredovanje ostajajo odprte, a krimovke nujno potrebujejo zmago proti drugi ekipi skupine A Bukarešti. S tem bi se točkovno izenačile s Francozinjami, a imajo z njimi boljši medsebojni izkupiček.

Lestvica: