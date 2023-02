Krimovke si rešujejo kožo

Ljubljanska ekipa se bo na zadnjih dveh tekmah pomerila z vodilnima ekipama v skupini A. Bukarešta je na dozdajšnjih 12 tekmah zbrala 21, Vipers Kristiansand 19, Odense 14, Ferencvaros in Brest po 11, Bietigheim in Krim Mercator po deset, Banik Most pa je brez točk. Rokometašice iz Bukarešte in Kristiansanda so se že uvrstile v četrtfinale, ekipe od tretjega do šestega mesta pa nato čakajo tekme za preboj med osem s tekmicami iz skupine B.

Izbranke črnogorskega strokovnjaka Dragana Adžića bodo v prihodnjih desetih dneh z velikim zanimanjem pogledovale tudi proti obračunom Ferencvarosa, Metza in Bietigheima. Madžarska in francoska ekipa imata točko več od slovenske, nemška pa enako število točk, a boljšo razliko v golih. Pri Bietigheimu trenutno znaša +27, pri Krimu pa –3. Oba njuna medsebojna dvoboja sta se končala z razliko sedmih golov, Krim je v Nemčiji izgubil s 23:30, v Ljubljani pa zmagal s 35:28.

Za francosko specialistko za igro v obrambi Allison Pineau je sezona po nedavni operaciji hernije diska v Parizu praktično že končana. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Pred ljubljansko zasedbo je v soboto izjemno zahtevna tekma. Na dozdajšnjih desetih medsebojnih je Vipers premagala le v četrtfinalu pokala pokalnih zmagovalk leta 2016, na vseh devetih tekmah v ligi prvakinj pa je ostala praznih rok. Na njunem prvem medsebojnem dvoboju v tej sezoni je v slovenski prestolnici klonila z 21:27. V zasedbi Krimovk bosta manjkali Francozinja Allison Pineau in Čehinja Sara Kovarova. Za francosko specialistko za igro v obrambi je sezona po nedavni operaciji hernije diska v Parizu praktično že končana, druga pa vsaj še mesec dni ne bo v tekmovalnem pogonu.

Ljubljanske rokometašice bodo imele v primeru poraza v Skandinaviji popravni izpit 12. februarja. Ta dan bodo ob 14. uri v Areni Stožice gostile v tej sezoni izjemno prepričljive igralke iz romunske prestolnice, kjer od leta 2018 igra tudi slovenska reprezentantka Elizabeth Omoregie.

