Krimovke odločno po novi dve točki

Banik Most je zadnja ekipa skupine A, v tej sezoni še ni osvojila točke, a v taboru Krima opozarjajo, da je ne smejo podcenjevati.

Izbranke Adriana Struzika v drugi sezoni med evropsko rokometno elito še niso okusile slasti zmage. Premoč so morale priznati prav vsem tekmicam, tudi Krimovkam. Na septembrskem obračunu na Češkem v Chomutovu so bile slovenske rokometašice boljše kar z 42:29. To je bilo najvišje število golov na eni tekmi najelitnejšega evropskega klubskega tekmovanja v zgodovini ljubljanskega kluba.

Pred "povratno" tekmo so ljubljanske rokometašice prejšnji teden gostovale na Madžarskem in pri Ferencvarosu izgubile s 26:37. Popotnica za naslednjo domačo tekmo tako ni bila najboljša, še posebej, ker so Krimovke spet padle na sedmo mesto v skupini, ki ne omogoča nadaljevanja sezone.

"Če bomo ostali povezani, verjamem, da lahko dosežemo naš prvi cilj - uvrstitev v osmino finala lige prvakinj," poudarja Adžić. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Na Madžarskem smo dobili najpomembnejšo lekcijo te sezone, a prepričan sem, da nam bo ta pomagala. Zavedati se moramo, kako smo en drugemu pomembni. Če bomo ostali povezani, verjamem, da lahko dosežemo naš prvi cilj - uvrstitev v osmino finala lige prvakinj. Zdaj nas najprej čaka srečanje s češkim Banikom, ki ga moramo kljub vsemu spoštovati. Tako kot vse ostale ekipe. Pripravili smo se najbolje, kar lahko, saj po nedeljski tekmi sledita še obračuna z Vipersom in Bukarešto," je v sporočilu za javnost ljubljanskega kluba o prvem naslednjem izzivu dejal trener Dragan Adžić.

Ljubljančanke imajo za zdaj osem točk in so sedme, najbližje so tekmice iz Bresta, ki imajo na šestem mestu točko več. Na vrhu pa so Bukarešta z 19, Kristiansand s 17 in Odense s 14. Do konca rednega dela lige prvakinj po nedeljski tekmi Krimovke čaka še dvoboj z vodilno Bukarešto doma ter gostovanje pri Kristiansandu.

Liga prvakinj, 12. krog

Sobota, 21. januar:

Nedelja, 22. januar:

Lestvica: