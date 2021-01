(Pre)hitro in boleče slovo, ki ga bo treba čim prej pozabiti

Slovenska rokometna reprezentanca je v nedeljo kar nekoliko nepričakovano hitro zaključila z nastopi na letošnjem svetovnem prvenstvu v Egiptu. Slovenci so v svoji odločilni tekmi prvenstva le remizirali z Egiptom, za napredovanje v tako želeno četrtfinale in boj za odličja pa bi morali varovanci Ljubomirja Vranješa vknjižiti obe točki.

Svetovno prvenstvo je za slovensko izbrano vrsto končano. Teden dni pred dnevom, ki bo v Egiptu odločal o nosilcu kolajn, so Slovenci odigrali zadnjo tekmo na prvenstvu, ki Slovencem najverjetneje ne bo ostal v najlepšem spominu. Pa ne le zaradi skromnega rezultatskega izkupička, ogromno grenkega priokusa so pri Slovencih pustile tudi razmere, v katerih je Egipt gostil svetovno prvenstvo.

Slovenija je imela celo prvenstvo izjemna vratarja. Po težavah Urha Kastelica je v Egipt naknadno prišel Urban Lesjak, ki je svoje delo opravil odlično. Blestel je tudi Klemen Ferlin. Foto: Guliverimage

Že ob prihodu v deželo faraonov so Slovencem nemalo sivih las povzročili testi na novi koronavirus in ne povsem jasna določila Mednarodne rokometne zveze. Zaradi slednjih je Slovenija že takoj ob prihodu ostala brez Urha Kastelica in Tilna Kodrina, ki sta kljub že preboleli okužbi, prvi del preživela v izolaciji. Potem so bile tu še številne logistične težave pa nekoliko drugačen in počasnejši egipčanski ritem življenja, za konec pa so se Slovenci spopadli še s trebušno virozo, ki je osiromašila sicer dolgo slovensko klop.

V ospredju le rokomet

Miha Zarabec je dobro organiziral igro Slovenije. Foto: Guliverimage A slovenski rokometaši o pogojih za delo niso želeli veliko govoriti. Ves čas je bil v ospredju le rokomet in igra, ki pa kljub eni najbolj zvezdniških in kakovostnih slovenskih reprezentanc v zgodovini Slovenije, ni prišla na želeni nivo. Slovence, ki so na lanskem evropskem prvenstvu osvojili četrto mesto, so številni rokometni strokovnjaki pred začetkom prvenstva postavljali v vlogo enega izmed favoritov za odličje, na glas pa so kolajni pred začetkom prvenstva razmišljali tudi nekateri slovenski reprezentanti. A žal, zaman.

Četudi je uvod več kot obetal. Za začetek v prvenstvo so se slovenski rokometaši namreč poigrali s študentsko ekipo Južne Koreje in z rekordnim dosežkom (51:29) velemojstrsko vstopili v SP. A začetna evforija ni trajala dolgo, že na drugi tekmi so Slovence trdo na tla prizemljili rokometaši Ruske rokometne zveze (25:31), za konec prvega dela pa je Slovenija po preobratu ugnala še Belorusijo (29:25).

Sanjski uvod in hiter konec

Z visoko zmago nad Severno Makedonijo (21:31) je Slovenija dobro tlakovala pot v drugi del prvenstva, nato pa sta dva remija pokopala upe o velikem napredovanju med najboljših osem. Najprej so Slovenci izvlekli točko proti Švedom (28:28), na odločilni tekmi pa je Slovenija po mrku v drugem polčasu in številnih težavah remizirala še z gostitelji (25:25) ter se tako poslovila od Egipta. Slovenci so tako tekmovanje v skupini IV sklenili na tretjem mestu s šestimi točkami, do napredovanja pa sta prišla Švedska in Egipt, ki sta drugi del končala s po osmimi oziroma sedmimi točkami.

Slovenijo že marca čaka boj za OI. Foto: Guliverimage

Slovenija tako tudi po svojem devetem nastopu na svetovnih prvenstvih ostaja pri enem odličju. Tistem iz leta 2017, ko je v Franciji osvojila bronasto odličje. V Španiji 2013 je bila četrta, v Katarju 2015 osma, v Nemčiji 2007 deseta, na Portugalskem 2003 11., v Tuniziji 2005 12., v Franciji 2001 17., na svojem premiernem nastopu na Islandiji 1995 pa je osvojila 18. mesto. Končno mesto na letošnjem svetovnem prvenstvu pa bo znano po koncu današnjih dvobojev v ostalih dveh skupinah, ki bosta dala še zadnje štiri potnike med najboljših osem reprezentanc na svetu.

V boj za Tokio V reprezentanco se je vrnil Dragan Gajić, ki je zdaj na tretjem mestu večne lestvice najboljših strelcev Slovenije. Kapetanski trak je ponosno nosil Jure Dolenec. Foto: Guliverimage

Slovenski rokometaši tako niso potešili svojih niti navijaških apetitov po visoki uvrstitvi na svetovnem prvenstvu. A časa za objokovanje velike zamujene priložnosti ne bo. Vranješevo četo namreč že marca čaka poplačilo dolgov iz lanskega leta, ko so Slovenci zaradi koronavirusa aprila ostali brez olimpijskih kvalifikacij za Tokio. Drugo priložnost za svoj četrti nastop na olimpijskih igrah bodo Slovenci iskali marca v Nemčiji proti gostiteljem turnirja, Švedski in Alžiriji.

Na drugo zaporedno izpolnitev sanj vsakega športnika bo Slovenijo popeljalo prvo ali drugo mesto, s katerim bi Slovenci zagotovo popravili bled vtis, ki so ga pustili v Egiptu. "Sem razočaran, a ponosen na fante in na to, da sem del te ekipe, ker pristop in borbenost sta bila prava. Že v kratkem nas čaka nov izziv in verjamem, da če bomo nadaljevali v tem slogu, tudi uspeh ne bo izostal," je po koncu prvenstva svoje vtise sklenil Jure Dolenec, ki si želi s kapetanskim trakom zakorakati tudi v Tokio.

