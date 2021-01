Razočarani po izpadu iz SP: Ni lahko. Vse smo imeli v svojih rokah.

Slovenska reprezentanca je na odločilni tekmi svetovnega prvenstva ostala brez tako želene zmage. Današnji dan se ja za slovenske rokometaše začel katastrofalno. Zaradi želodčnih težav in viroze je že pred tekmo Slovenija ostala brez Staša Skubeta in Dragana Gajića, na ogrevanju je zaradi težav v garderobi ostal še Blaž Blagotinšek, za nameček je imel težave s poškodbo prepone še kapetan Jure Dolenec.

Izjemni Klemen Ferlin ni bil dovolj za novo zmago. Foto: Guliverimage

A kljub vsem preglavicam, so Slovenci v tekmo v osrednji dvorani v Kairu, kjer se je kljub vsem omejitvam zbralo okoli tisoč gledalcev, vstopili odločno. V prvih tridesetih minutah so slovenski rokometaši pokazali eno najboljših, če ne celo najboljšo, na celem prvenstvu. Počasi so gradili prednost in ob polčasu vodili z 12:8. Tudi začetek drugega dela je obetal. Slovenci so vodili s petimi goli naskoka, nato pa so znova nastopile črne minute.

Mrk Egipčane vrnil v igro

Slovenci se poslavljajo od SP. Foto: Guliverimage Nerazumljive napake slovenske vrste so Egipčane vrnile v igro, v zadnjih minutah pa so gostitelji prvenstva pokazali več zbranosti, za točko, ki Slovencem praktično ne pomeni nič, pa je v zadnjih sekundah zadel Blaž Janc. Skozi celotno tekmo je navduševal Klemen Ferlin, ki je tekmo sklenil s kar 20 obrambami, a tudi to na koncu ni bilo dovolj za slovenski uspeh.

"Danes smo se borili za celo ekipo, Slovenijo in zase. Neverjetno smo se borili. Ni lahko. Glede na vso situacijo, ki se nam je dogajala danes, je neverjetno, kaj so fantje pokazali na igrišču. In ne samo danes, na celem turnirju. Tekmo z Egiptom bi morali dobiti, a se žal ni poklopilo. Razočaran sem, želeli smo si igrati v četrtfinalu, vse smo imeli v svojih rokah, a žal se ni izšlo. V bodoče moramo dvigniti motivacijo, spremeniti moramo tudi nekatere taktične stvari," je po tekmi razočarano svoje vtise strnil Ljubomir Vranješ, ki se tako s Slovenci poslavlja od mundiala.

Dolenec že pogleduje proti kvalifikacijam za OI

Slovenija je tako SP sklenila s tremi zmagami, dvema remijema in porazom. "V dani situaciji smo dali vse od sebe. Igrali smo brez treh igralcev, še polovica ekipe, ki je igrala, je današnji dan preživela na stranišču. Tudi sam sem v takšnem fizičnem stanju, da ne morem narediti niti spremembe strani, a glede na vse skupaj, mi ni preostalo drugega, kot da pomagam ekipi. Kljub vsemu smo odigrali odličen prvi polčas, na koncu pa nas je pokopala nezbranost v tistih treh, štirih minutah, ko smo igrali z igralcem več. Na ta način smo dovolili, da so v ospredje prišle tudi nekatere stvari, o katerih pa ne bom govoril," pa je po tekmi skrušeno dejal kapetan Dolenec.

Slovence marca čaka boj za OI. Foto: Guliverimage

"Vse smo imeli v svojih rokah. Sem razočaran, a ponosen na fante in na to, da sem del te ekipe, ker pristop in borbenost sta bila prava. Že v kratkem nas čaka nov izziv in verjamem, da če bomo nadaljevali v tem slogu, tudi uspeh ne bo izostal," je še prepričan slovenski kapetan, ki ima skupaj s soigralci zdaj že v mislih marčevske kvalifikacije za olimpijske igre, kjer bo Slovenija proti Nemčiji, Švedski in Alžiriji lovila nastop v Tokiu.

Slovenija : Egipt 25:25 (12:8)



Osrednja dvorana v Kairu, brez gledalcev, sodnika: Schulze in Tonnies (oba Nemčija).



Slovenija: Ferlin, Lesjak, Blagotinšek, Henigman, Janc 6, Dolenec 4, Cingesar, Cehte, Kodrin, Gaber 2, Zarabec 4, Ovniček, Makuc, Bombač 2, Mačkovšek 4, Suholežnik 3.



Egipt: Hendawy, Eltayar, Omar 6, Hassan, Moamen, Hesham, Elmasry, Nawar 1, Elwakil, Y. Elderaa 4, Kaddah, S. Elderaa 2, Elahmar 2, Mamdouh, Zein 3, Sanad 7.



Sedemmetrovke: Slovenija 2 (1), Egipt 4 (3).

Izključitve: Slovenija 12, Egipt 4 minute.

Rdeči karton: /.

