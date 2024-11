Slovenski rokometaši so uspešno začeli kvalifikacije za evropsko prvenstvo na Danskem, Švedskem in Norveškem 2026. Po četrtkovi prepričljivi zmagi v velenjski Rdeči dvorani, ko so Litovce ugnali s 36:25, jih v nedeljo v Talinu ob 17. uri čaka še drugi baltski kvalifikacijski tekmec iz Estonije.

Selektor Uroš Zorman bo za drugo tekmo v tem tednu v estonski prestolnici še dodatno posegel v svoj močno spremenjen in pomlajen igralski kader ter še dodatno premešal četrtkovo zasedbo iz Velenja. Nedeljsko srečanje v Talinu bodo tako izpustili Blaž Janc, Aleks Vlah, Tilen Kodrin, Blaž Blagotinšek in Klemen Ferlin, v prvem kvalifikacijskem oknu pa že od samega začetka manjkajo številni dolgoletni nosilci igre, kot so Jure Dolenec, Borut Mačkovšek, Dean Bombač, Matej Gaber in Miha Zarabec.

"V Estoniji bomo nastopili v močno spremenjeni zasedbi. Že pred kratkim sem napovedal postopno pomlajevanje ekipe in zdaj je pravi čas, da preizkusimo nove obraze. A najpomembneje je, da je pri vseh igralcih, ki so na voljo v tem kvalifikacijskem ciklusu, vidna močna želja po dokazovanju in igranju za reprezentanco. Že v Talinu bomo videli, kdo je iz pravega testa in na koga lahko v prihodnosti računamo, a moram tudi reči, da sem z njihovim dosedanjim pristopom zelo zadovoljen," je po četrtkovi zmagi v Velenju in nedeljsko tekmo v Talinu dejal Zorman.

Makuc prepričan o novem uspehu

Na prvi kvalifikacijski tekmi v Šaleški dolini se je izkazal Domen Makuc, ki je zaradi hude poškodbe kolena izpustil celotno preteklo sezono. Po dolgi odsotnosti se organizator igre rokometnega velikana iz Barcelone postopoma vrača v staro formo. Litovcem je v Rdeči dvorani nasul sedem golov in bil skupaj z Vlahom najučinkovitejši igralec srečanja.

Domen Makuc je Litovcem zabil sedem zadetkov. Foto: Jan Gregorc

"Proti reprezentancam kova Litva ali Estonija je vedno težko igrati, včasih niti ne veš, kaj lahko pričakuješ. Na tovrstnih tekmah je na koncu vselej vse odvisno od nas samih. Če bomo pravi, ne bi smeli imeti težav v Estoniji," je dejal 24-letni Primorec.

V slovenskem taboru se zavedajo, da jih zaradi vseh okoliščin in močno spremenjenega kadra v nedeljo čaka veliko zahtevnejša naloga od četrtkove v Velenju. Estonija je na sredini uvodni tekmi v Skopju proti Severni Makedoniji prikazala dober obraz in izgubila s 33:37.

Nastop na zaključnem turnirju stare celine si bosta zagotovili obe najboljši izbrani vrsti v skupini, pogojno tudi tretja, če bo med najboljšimi štirimi v kvalifikacijskem ciklusu. Nastop na EP, ki bo med 15. januarjem in 1. februarjem 2026 v Oslu, Herningu, Malmu in Kristianstadu, so si že zagotovile vse tri gostiteljice ter Francija.