Slovenci prvič po olimpijskih igrah zanesljivi

Slovenska moška rokometna reprezentanca je v Velenju odigrala svojo prvo tekmo po letošnjih olimpijskih igrah. Po sijajnih predstavah v Parizu in Lillu, kjer je osvojila nehvaležno četrto mesto, je danes v okviru kvalifikacij za evropsko prvenstvo na Danskem, Švedskem in Norveškem 2026 s 36:25 premagala Litvo.

Slovenski rokometaši so absolutni favoriti kvalifikacijske skupine 1, tekmeci iz Litve, Estonije in Severne Makedonije jim ne bi smeli povzročiti prevelikih preglavic. Na zaključni turnir stare celine, ki bo na sporedu čez dobro leto, se bodo uvrstile vse prvo- in drugouvrščene reprezentance iz vseh osmih kvalifikacijskih skupin ter štiri najboljše tretjeuvrščene izbrane vrste.

Slovenski selektor Uroš Zorman na današnji tekmi proti Litovcem v Rdeči dvorani ni računal na Deana Bombača, Jureta Dolenca, Boruta Mačkovška, Miho Zarabca in Mateja Gabra. Te bo pogrešal tudi na nedeljski tekmi proti Estoncem v Talinu.

Zormanova četa je vseeno vknjižila zanesljivo zmago, Litovce je premagala s 36:25, v domači vrsti pa sta se s sedmimi goli izkazala Domen Makuc in Aleks Vlah. Blaž Janc je dodal štiri, po tri pa še Nik Henigman, Nejc Cehte, Staš Jovičić Slatinek in Tilen Kodrin. Pri Litovcih, ki so Slovencem dobro parirali le v prvem polčasu (17:15) sta bila strelsko najbolj razpoložena Aidenas Malasinskas in Mindaugas Dumičius s petimi goli.

Drugo tekmo v kvalifikacijah bo Slovenija nato odigrala v nedeljo ob 17. uri po slovenskem času v Talinu proti Estoniji. V skupini 1 nastopa še Severna Makedonija. Ta se bo s Slovenijo dvakrat pomerila sredi marca prihodnje leto, povratni tekmi z Litvo in Estonijo bosta sledili v prvi polovici maja. Na Euro 2026 se bosta neposredno uvrstili najboljši dve reprezentanci skupine, dodatno pa še štiri tretje uvrščene izbrane vrste iz vseh osmih kvalifikacijskih skupin.

Prvi nov reprezentančni vrhunec v sezoni 2024/25 pa bo nastop na svetovnem prvenstvu med 14. januarjem in 2. februarjem prihodnje leto na Hrvaškem, Danskem in Norveškem. Slovenija se bo na mundialu v skupinskem delu pomerila s Kubo, Zelenortskimi otoki in Islandijo, v primeru uvrstitve v glavni del pa nato z najboljšimi tremi izbranimi vrstami iz skupine G – to so Egipt, Hrvaška, Bahrajn in Argentina. Vse tekme bodo v Zagrebu.

Kvalifikacije za EP 2026, 1. krog

Četrtek, 7. november:

Lestvica skupine 1: 1. Slovenija 1 tekma – 2 točki

2. Severna Makedonija 1 - 2

3. Estonija 1 – 0

4. Litva 1 – 0

