Slovenski rokometaši so odpotovali na svetovno prvenstvo trajnostno z vlakom Slovenskih železnic

Slovenska moška rokometna reprezentanca se je v sredo popoldne na svetovno prvenstvo v rokometu v Zagreb odpravila sproščeno in na trajnosten način – z vlakom. Odločitev za potovanje z železnico ni le praktična, temveč tudi simbolična poteza, s katero slovenski rokometaši poudarjajo pomen trajnostnega prevoza v času, ko se vse bolj zavedamo okoljskih izzivov.

Vsi električni vlaki Slovenskih železnic vozijo z električno energijo iz 100-odstotno obnovljivih virov, kar predstavlja potovanje praktično brez ogljičnega odtisa.

Slovenske železnice, ki družbeno odgovorno podpirajo slovenske športnike, so pomemben trajnostni partner Rokometne zveze Slovenije. Izbira vlaka za prevoz na svetovno prvenstvo je bila zato pričakovana izbira, s katero slovenski rokometaši poudarjajo pomembnost trajnostnega, varnega in sproščenega prevoza z vlaki. Celotno ekipo slovenske reprezentance s selektorjem Urošem Zormanom je pred odhodom na Železniški postaji Ljubljana pozdravila tudi direktorica potniškega prometa mag. Darja Kocjan in jim v imenu Slovenskih železnic zaželela dobro ekipno igro.

Ker je potovanje z vlakom udobno, je rokometna reprezentanca tudi tokrat prispela v Zagreb spočita in pripravljena na prvo tekmo svetovnega prvenstva s Kubo, ki jo je z bučno podporo s tribun zaključila s suvereno zmago.

