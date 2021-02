Brez sprememb: Ekipa ima veliko podporo

Slovenska rokometna reprezentanca je na zadnjem svetovnem prvenstvu v Egiptu zasedla deveto mesto, kar je manj od pričakovanj, a na sredini seji predsedstva Rokometne zveze Slovenije (RZS) so menili, da se dela dobro in da je ekipa na pravi poti. Slovenski rokometaši bodo čez nekaj tednov olimpijsko vozovnico lovili s selektorjem Ljubomirjem Vranješem.

"Za nami je izjemno kakovostna seja. Imeli smo eno od najboljših analiz preteklega prvenstva do zdaj. Videli smo, kaj je mogoče izboljšati in kako, zato si selektor in ekipa zaslužita našo veliko podporo," je dejal predsednik Rokometne zveze Slovenije Franjo Bobinac in dal s tem vedeti, da so z delom selektorja Ljubomirjem Vranješem zelo zadovoljni in da se že ozirajo k naslednjim akcijam.

Predsednik RZS Franjo Bobinac je v imenu predsedstvu potrdil, da zaupajo delu selektorja Vranješa in ekipe. Foto: Sportida

Slovenske rokometaše že v sredini marca čakajo olimpijske kvalifikacije v Berlinu, še pred tem pa v sklopu kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2022 obračun s Poljaki. "Pred nami je naporno leto, a se že veselimo naslednjih akcij. Naša reprezentanca je najboljša, ko se od nje ne pričakuje veliko, zato od njih ne zahtevamo uvrstitve na olimpijske igre v Tokio, čeprav je to naša res velika želja. Pričakujem, da se bo strokovni štab naredil še korak naprej, in verjamem, da bomo potem še bližje najboljšim," je še dodal predsednik RZS.

Vranješ: Premalo je bilo časa za kaj več

Vranješ v letu dni, odkar je sedel na klop slovenske izbrane vrste, Slovenijo vodil na 19 tekmah, izgubil jih je pet in dvakrat proti Norvežanom, zato tudi sam meni, da so na pravi poti, težavo pa vidi v tem, da je bilo na voljo premalo časa, da bi lahko na več treningih v ekipo vnesel vse zamisli, za katere je prepričan, da delujejo. "Pred odhodom v Egipt smo imeli šest skupnih treningov, odkar sem tukaj, skupno le 14, kar je odločno premalo. Pomagalo nam ni niti neigranje v klubih nekaterih nosilcev, imeli smo težave s koronavirusom, zato je težko reči, da smo v Egiptu razočarali. Mislim, da smo pokazali nekaj zelo dobrih stvari, so pa tudi stvari, ki jih je mogoče krepko izboljšati," pravi slovenski selektor.

Želi si več zadetkov iz protinapadov. Foto: Guliverimage

V ekipi si želi "mnogo več discipline, a ne na račun kreativnosti. Ta mora ostati, a to lahko uresničimo le s treningi in več ponovitvami", poudarja. Medtem ko je z igro vratarjev zelo zadovoljen, tudi v obrambi ni imel veliko pripomb, vidi rezerve v napadu in protinapadu. "Želim si vsaj 50 odstotkov več protinapadov. Torej več kot deset na tekmo, zdaj smo pri številki pet, kar je premalo. Poglejte si v tem elementu Švede ali Špance ..."

Pripomoček za napredek

Švedski strokovnjak balkanskih korenin si bo pri izboljšanju ekipe pomagal tudi z izjemno analitičnim in natančnim programom side-line. "Uporablja ga vsaka bolj resna ekipa. Odkar sem prišel iz Egipta, analiziram stvari. Gledam in proučujem, zakaj so Danci prvaki in zakaj nas ni tam. Program ti da jasno sliko in ti prihrani čas, ki ga v tem koronaobdobju, kot vidite, ni na pretek. Zadeva je izjemen pripomoček pri treniranju, pri tem sem lahko povezan z igralcem tudi na daljavo. Lahko mu na zaslonu narišem, kaj dela v nekem delu igre narobe, in skupaj to popravimo, še preden se zberemo. Tudi priprave na tekmeca lahko s tem pripomočkom opravimo veliko prej, kot smo to delali do zdaj," še pove.

