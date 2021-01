Tretji polčas skrivnostnih zastrupitev brez epiloga

Čeprav je slovenska rokometna reprezentanca že v nedeljo sklenila nastope na letošnjem svetovnem prvenstvu, pa njihova zadnja tekma proti Egiptu in dogajanje pred njo še naprej močno odzvanjata. Slovenski rokometaši so namreč po zastrupitvi dan pred tekmo z Egiptom močno udarili po organizaciji prvenstva, zdaj pa so se na vse obtožbe odzvali tudi pri Mednarodni rokometni zvezi (IHF).

Spomnimo, slovenska rokometna reprezentanca je v nedeljo z remijem proti Egiptu (25:25) sklenila nastope na svetovnem prvenstvu, kjer je osvojila končno deveto mesto. Bolj kot to pa je ob koncu tekme odzvanjalo dogajanje pred odločilnim spopadom, saj je Slovenija zaradi zastrupitve s hrano nastopila oslabljena, kot so pozneje sporočili v izjavi za javnost, pa je imelo težave z zastrupitvijo kar 12 slovenskih igralcev.

"Naše težave odgovornih niso pretirano zanimale. A vseeno smo pri uradni zdravniški službi prvenstva ob vrnitvi v hotel po tekmi o stanju naših izmučenih, obolelih igralcev naredili uradni zapisnik vsega, kar se je zgodilo. Pa se na tej ravni tekmovanja zagotovo ne bi smelo," so takrat zapisali pri RZS.

IHF začel preiskavo

Zdaj so se na zapisano s sporočilom za javnost odzvali tudi pri Mednarodni rokometni zvezi. "Kljub temu da slovenska delegacija – niti na dan tekme niti dan prej – ni vložila nobenega uradnega zahtevka, je Mednarodna rokometna zveza začela preiskavo in prosila pristojni vladni organ, pristojen za nadzor kakovosti hrane, da poda izjavo in razišče, ali gre res za zastrupitev s hrano. IHF je po prvi izjavi na slovenskega šefa delegacije in predsednika nacionalne zveze poslal pismo, v katerem omenja ugotovitve poročila, prejetega z ministrstva za zdravje," so sporočili iz IHF.

Dragan Gajić je zaradi težav z zastrupitvijo s hrano ostal brez obračuna proti Egiptu. Foto: Guliverimage

Pri IHF so še zapisali, da je bil dan pred tekmo v hotelsko bolnišnično oskrbo sprejet en slovenski igralec, da pa je zdravnik slovenske reprezentance Sašo Djurić zavrnil pomoč hotelskega osebja, prav tako pa naj bi zavrnil tudi prevoz igralcev v bolnišnico, kar so pri RZS pozneje tudi razjasnili, saj bi v tem primeru morali rokometaši ob vrnitvi v hotel v 48-urno karanteno. "Na tem mestu bi radi poudarili, da je zdravnik ekipe zavrnil kakršno koli ponujeno medicinsko pomoč, vključno z zdravili," pravijo na Mednarodni rokometni zvezi.

Belorusi brez težav

Slovenija je že v ponedeljek zapustila Egipt. Foto: Guliverimage Čeprav naj bi se s podobnimi težavami kot Slovenci srečali tudi v vrstah Danske, Švedske in Hrvaške, pa je Mednarodna rokometna zveza zanikala, da se je še katera izmed reprezentanc pritožila nad razmerami. "IHF ni prejel nobene uradne pritožbe nobene od sodelujočih ekip v zvezi s hrano, ki so jo postregli med dogodkom. Nasprotno, beloruska delegacija, ki je bila nastanjena v istem hotelu in si je od glavnega kroga naprej delila isti bife v hotelu Cairo Marriott, ni imela težav. Tistega dne, ko je Slovenija trdila, da njeni igralci jedo zastrupljeno hrano, je beloruska ekipa prav tako jedla iz istega bifeja, brez negativnih posledic," so še zapisali pri IHF.

"Kar zadeva tekmo z Egiptom, je Slovenija trdila, da je igralo kar devet igralcev, ki so imeli želodčne težave. Za svojo predstavo deloma krivijo tudi domnevno zastrupitev s hrano. Vendar je treba poudariti, da je ekipa odigrala dobro tekmo in je v začetku drugega polčasa celo vodila s petimi goli naskoka. Na igrišču ni bilo videti, da bi igralci imeli kakršnekoli težave," so še strnili svoja opažanja pri IHF.

Epiloga neljubih dogodkov tako nismo dočakali, saj so pri RZS že v torek zapisali, da je za njih zgodba končana in se bodo raje posvetili pripravam na naslednje izzive, ki slovensko izbrano vrsto čakajo že v sredini marca, ko se bo borila za olimpijsko vozovnico za Tokio.

