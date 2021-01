So rokometaši res naročali hrano zunaj hotela? RZS obtožbe zavrača.

Pico so naročili v hotelski restavraciji, znotraj mehurčka

Zapisali so, da so posamezni igralci res naročili pico, a je bilo naročilo opravljeno v hotelski restavraciji, znotraj organiziranega mehurčka v Kairu, saj nihče, ki ni bil testiran in torej del mehurčka, ni mogel v hotel, niti iz hotela.

"Do neljubih težav je v vsakem primeru prišlo znotraj mehurčka," so zapisali in napovedali, da z zapisom končujejo polemiko ter svoje misli in energijo raje usmerjajo v naslednje izzive.

Kaj se je dogajalo dan pred pomembno tekmo z Egiptom?

Spomnimo: v 24 urah pred odločilno tekmo z Egiptom, ki je odločala o preboju v četrtfinale svetovnega prvenstva v rokometu, se je zastrupilo kar 12 igralcev slovenske rokometne reprezentance.

Športni direktor danske rokometne reprezentance Morten Henriksen je izjavil, da so si Slovenci pico naročili zunaj hotela:

The sports director of the Danish Handball Federation Morten Henriksen to @TV2SPORTdk about the accusations from the Slovenian Handball Federation:



“It is a bit comical when we have been told - and also have pictures of - that the Slovenes have ordered pizza from outside.” — Rasmus Boysen (@RasmusBoysen92) January 25, 2021

"Pa to ni bila 'virozica'," so dan po tekmi sporočili iz slovenske reprezentance. "Fantje so kričali od bolečin, bruhali in hiteli na stranišča, kot bi jim šlo za življenja."

Zaradi želodčnih težav so tekmo z Egiptom izpustili steber slovenske obrambe Blaž Blagotinšek, ki se je sicer udeležil ogrevalnega treninga, a od bolečin povsem obnemogel in ostal v slačilnici, Dragan Gajić in Staš Skube, ki sta obležala že noč pred tekmo. Deanu Bombaču in Borutu Mačkovšku se je uspelo "sestaviti" do te mere, da sta tekmo lahko odigrala, tudi preostala sedmerica, ki jo je prav tako zdelala viroza (imen v reprezentanci niso razkrivali), je stisnila zobe.

Na naše vprašanje zdravniku slovenske rokometne reprezentance Sašu Djuriću, ali misli, da je šlo za namerno zastrupitev oziroma za sabotažo, je ta odgovoril, da o tem ne želi razmišljati, saj verjame, da se nihče ne bi igral z zdravjem igralcev.

