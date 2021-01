Danci ponižali Hrvate in jih poslali domov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hrvaški rokometaši tako kot Slovenci na svetovnem prvenstvu v Egiptu ostajajo brez izločilnih bojev. Oslabljeni Danci, ki so imeli obilico težav s prebavnimi težavami, so se poigrali z dvakratnimi olimpijskimi zmagovalci (38:26) in jih poslali domov.