Znani še drugi dve polfinalistki

Po Danski in Španiji sta se v polfinale ženskega svetovnega prvenstva v rokometu v Španiji prebili tudi Norveška in Francija. Norveška je v Granollersu premagala Rusijo s 34:28 (19:15), letošnja olimpijska prvakinja iz Tokia pa je bila v zadnji četrtfinalni tekmi boljša od Švedske z 31:26 (15:15). Polfinalni tekmi bosta na sporedu v petek, para sta Danska - Francija in Španija - Norveška.

Švedinje so v prvi polovici tekme kljubovale favoriziranim Francozinjam, druga polovica tekme pa je minila v znamenju varovank Olivierja Krumbholza. Dvakratne svetovne prvakinje so si hitro priigrale pet golov prednosti, nato pa z rutinsko predstavo tekmo pripeljale do zmage.

Pri Francozinjah so bile najbolj učinkovite Alicia Toublanc, Coralie Lassource in Laura Flippes, ki so dosegle po štiri gole, rokometašici ljubljanskega Krima Allison Pineau in Oceane Sercien Ugolin sta za zmago prispevali po tri zadetke. Za Švedinje je Nathalie Hagman dosegla devet, Linn Blohm pa šest golov.

Francozinje so v skupinskem delu ugnale tudi Slovenke. Foto: IHF.com

Norvežanke boljše od Rusinj

Norveška je na današnji prvi četrtfinalni tekmi premagala Rusijo s 34:28 (19:15). Pri Norvežankah, ki v Španiji naskakujejo četrto zlato kolajno na svetovnih prvenstvih, je bila na današnji prvi četrtfinalni tekmi najbolj učinkovita Nora Mork z devetimi goli, dva manj je zabila Sanna Solberg-Isaksen. Za Rusinje, ki jih vodi nekdanja krožna napadalka Krima Ljudmila Bodnjeva, so Jelena Mihaljčenko, Antonina Skorobogačenko in Julija Markova dosegle po štiri zadetke.

Danska je že v torek ugnala Brazilijo s 30:25 (14:13), Španija pa Nemčijo s 26:21 (14:10).