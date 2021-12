Vranješ razkril načrte pred evropskim prvenstvom

Slovenska rokometna reprezentanca bo konec decembra v Zrečah začela priprave na evropsko prvenstvo. Slovenija bo skupinski del igrala v Debrecenu, kjer jo čakajo zahtevni obračuni proti Severni Makedoniji (13. 1.), Danski (15. 1.) in Črni gori (17. 1.). "Po zanimivi jeseni je čas za reprezentanco. Spremljali smo vse slovenske rokometaše, ki igrajo tako doma kot na tujem, to je skoraj sto igralcev. Priprave bomo začeli z 18 rokometaši, saj se nam bodo trije igralci iz bundeslige pridružili šele po novem letu. Kljub temu, da smo seznam nekoliko skrčili, je vseh 35 igralcev še vedno v naših načrtih. Videli bomo, kaj bomo opravili v pripravljalnem obdobju," je ob razkritju seznama reprezentantov dejal selektor Ljubomir Vranješ.

Slovenci se bodo tradicionalno zbrali v Zrečah. Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovenija bo v pripravljalnem na domačih tleh odigrala tudi tri tekme, s Hrvaško se bo pomerila 29. decembra v Celju, v začetku prihodnjega leta pa jo čakata še dve tekmi z Italijo. Prva bo 5. januarja v Trbovljah, druga pa dva dni pozneje v Kopru. "Glavni razlog za izbiro teh nasprotnikov je bil, da nisem želel, da ekipa potuje pred odhodom na prvenstvo. Imeli smo možnost igrati v Nemčiji in drugje, a želim igrati v Sloveniji," je dejal Vranješ.

Na seznamu med drugim ni Deana Bombača. Foto: Guliverimage

Šved srbskih korenin je svoj prvotni seznam 35 igralcev skrčil na 21 kandidatov. Z njega so izpadli vratarja Klemen Ferlin in Aljaž Panjtar, krilni igralci Tadej Mazej, Mario Šoštarić, Staš Jovičić in Domen Novak, zunanji igralci Dean Bombač, Jaka Malus, Nejc Cehte, Timotej Grmšek in Uroš Miličević ter krožni napadalci Kristjan Horžen, Igor Žabić in Jernej Drobež. Vranješ se bo za dokončen seznam potnikov na EP odločil tik pred odhodom v Debrecen.

Seznam 21 igralcev

Vratarji: Jože Baznik (Cesson Rennes), Miljan Vujović (Celje Pivovarna Laško), Urban Lesjak (Hannover) in Urh Kastelic (Göppingen)

Krilni igralci: Gašper Marguč (Veszprem), Blaž Janc (Barcelona), Tilen Kodrin (Celje Pivovarna Laško) in Tilen Sokolič (Gorenje Velenje)

Zunanji igralci: Borut Mačkovšek, Nik Henigman (oba Pick Szeged), Staš Skube (Meškov Brest), Vid Levc (Slovenj Gradec 2011), Jure Dolenec (Limoges), Miha Zarabec (Kiel), Rok Ovniček (Nantes), Domen Makuc (Barcelona), Tadej Kljun (Benfica) in Matic Grošelj (Chartres)

Krožni napadalci: Vid Poteko, Matic Suholežnik (oba Celje Pivovarna Laško) in Blaž Blagotinšek (Veszprem)

Obramba ključ do uspeha

Poudarek v pripravah bo na delu v obrambi. "Želimo biti agresivni. Hočem, da smo bolj agresivni kot v preteklosti, da bomo igrali hitreje ter da bomo s tem gradili tudi protinapade. Glavna naloga bo, da svoje delo dobro opravimo v prvem delu in nato iz dobrega položaja začnemo glavni del prvenstva. To bo naš glavni cilj v uvodu. Nočem govoriti o četrtfinalu, polfinalu, sploh pa ne o medaljah. Razmišljamo le o prvem srečanju in to je to. Čakajo nas težke tekme že v prvem delu in moramo biti res dobro pripravljeni. Ne bo lahko, a veselimo se tega prvenstva," je dejal selektor.

Na zadnjem evropskem prvenstvu je Slovenija osvojila četrto mesto. Foto: Reuters

Oseminštiridesetletni nekdanji rokometaš je ravno na zadnjem evropskem prvenstvu debitiral na klopi slovenske izbrane vrste, s katero je na Švedskem, Norveškem in v Avstriji zasedel četrto mesto. "Moramo se naučiti uporabiti značaj ekipe sebi v prid. Mislim, da smo na pravi poti, še vedno pa so stvari, ki so lahko še boljše," je še prepričan Vranješ.

