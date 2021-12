Slovenska ženska rokometna reprezentanca je na zadnji tekmi svetovnega prvenstva v Španiji s 25:31 izgubila proti Srbiji, ki jo vodi nekdanji slovenski selektor in trener Krima Uroš Bregar, in končala na 16. mestu. V četrtfinale sta iz te skupine že pred zadnjim krogom napredovali Francija in Rusija, ki sta se na večerni tekmi pomerili za prvo mesto v skupini. Osvojile so ga Francozinje, ki jih v četrtfinalu čakajo Švedinje. Preostali četrtfinalni pari so: Danska - Brazilija, Norveška - Rusija in Španija - Nemčija.

Slovenska izbrana vrsta je na letošnjem tekmovanju nabirala skupne izkušnje z novim selektorjem Draganom Adžićem, ki je to mesto zasedel marca, vse z namenom, da se kar najbolj izkaže na vrhuncu prihodnje leto, ko bo Slovenija gostila domače evropsko prvenstvo. Kljub temu da možnosti za četrtfinale ni več, je bila slovenska ekipa trdno odločena, da se od letošnjega tekmovanja poslovi z dobrim vtisom proti Srbiji, ki jo vodi nekdanji slovenski selektor Uroš Bregar.

Po vodstvu z 2:1, potem ko je oba zadetka prispevala Petra Kramar, med peto in enajsto minuto sploh niso dosegle zadetka, Srbkinje pa so naredile delni izid 6:0 in si hitro priigrale visoko prednost (2:7).

Po minuti odmora črnogorskega strokovnjaka na slovenski klopi Dragana Adžića so Slovenke zaigrale bolje in se v 17. minuti približale na 8:10, po srbski minuti odmora pa je njihov zaostanek znova narasel na štiri gole (8:12).

Dragan Adžić je prevzel odgovornost za poraz. Foto: Vid Ponikvar Slovenske rokometašice v drugi polovici prvega polčasa niso unovčile dobrih posredovanj vratarke Amre Pandžić, v napadu so storile preveč napak, tako da so se na veliki odmor odpravile s primanjkljajem petih zadetkov (14:19).

Adžićeve izbranke v drugi polovici tekme niso naredile kakovostnega preskoka v svoji igri, minuli zahtevni dvoboji so jim vzeli preveč moči, kar so izkušene Srbkinje znale izkoristiti in jim že v 37. minuti ušle na sedem golov (15:22). V nadaljevanju so bile Slovenke le občasno konkurenčne Srbkinjam, resno pa jih nikoli niso ogrozile.

Najbolj razpoložena v slovenski vrsti je bila Alja Varagić s petimi goli, Ana Gros in Kramarjeva sta dodali po štiri. Slovenke so zasedle končno 16. mesto.

Edina tekma, ki ga ni zadovoljila

"To je edina tekma, ki me na letošnjem turnirju v Španiji ni zadovoljila in v celoti prevzemam odgovornost za poraz. Podrobna analiza bo pokazala, kaj sem naredil narobe, a mi je zelo žal, da smo na takšen način zaključili tekmovanje," je po porazu proti Srbiji dejal selektor Adžić. "Nismo želele tako končati svetovnega prvenstva. Na tekmi proti Srbkinjam so se pokazale določene zadeve, ki jih moramo popraviti v prihodnosti." Foto: IHF.com

"Nismo želele tako končati svetovnega prvenstva. Na tekmi proti Srbkinjam so se pokazale določene zadeve, ki jih moramo popraviti v prihodnosti. Vračamo se v domovino, najprej moramo malce ohladiti svoje glave in se spočiti, nato pa gremo s polno paro naprej," je dodala najbolj učinkovita slovenska strelka na današnji tekmi Varagićeva.

Francozinje po zmagi nad Rusinjami prve v skupini

Pred današnjimi tekmami zadnjega kroga drugega dela je že bilo jasno, da so si iz "slovenske skupine" četrtfinale zagotovile Francozinje in Rusinje, ki so se zvečer med seboj pomerile za prvo mesto v skupini. Z zmago so si ga zagotovile Francozinje

Skandinavsko napredovanje

V skupini 2 so imele možnosti za preboj v četrtfinale Nizozemke, Norvežanke in Švedinje. Na koncu sta napredovali obe skandinavski izbrani vrsti. S prvega mesta Norvežanke, ki so s 37:34 premagale Nizozemsko, Švedinje pa so si drugo mesto zagotovile z zmago nad Romunijo.

Iz skupine 3 so v četrtfinale napredovale Danke in Nemke, iz skupine 4 pa Španke in Brazilke.

Četrtfinalni pari Francija - Švedska

Danska - Brazilija

Norveška - Rusija

Španija - Nemčija