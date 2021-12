Danske rokometašice bronaste, za naslov Francozinje in Norvežanke

Mali finale v Španiji se je končal z zmagoslavjem Danske, ki je bila za razred boljša od domače reprezentance. Igralke iz Hamletove dežele so osvojile svojo šesto kolajno na svetovnih prvenstvih in tretjo bronastega leska po zaključnih turnirjih v Avstriji in na Madžarskem 1995 ter v Srbiji 2013, v svojih vitrinah pa imajo tudi zlato odličje iz Nemčije 1997 ter dve srebrni iz Romunije 1962 in Norveške 1993.

Osmoljenka današnje tekme za tretje mesto ostaja pri dveh odličjih na svetovnih prvenstvih. Španija je pred dvema letoma na Japonskem osvojila srebrno, v Braziliji 2011 pa bronasto kolajno.

Danke so si temelje za zmago postavile v drugi polovici prvega polčasa, ko so pri izidu 10:10 naredile delni izid 4:0 in povedle s 14:10. V začetku drugega polčasa so zaigrale še bolj udarno. V 45. minuti je njihova prednost znašala že sedem golov (25:18), tega velikega kapitala pa v zadnjih petnajstih minutah niso zapravile.

V danski reprezentanci je bila na današnji tekmi najbolj učinkovita Louise Burgaard s sedmimi, v španski pa Carmen Martin s šestimi goli.

SP v rokometu za ženske, finale: 17.30 Francija - Norveška Tekma za tretje mesto: Danska : Španija 35:28 (16:13)

Burgaard 7, Hansen in Jorgensen po 6; Martin 6, Campos 5, Barbosa 4

