"Skrivnostna" viroza, ki buri duhove: "Zdi se mi, da te težave niso bile naključje"

Slovenska rokometna reprezentanca je v nedeljo po remiju z Egiptom končala nastope na svetovnem prvenstvu. Slovenci, ki so pred prvenstvom merili vsaj na uvrstitev v četrtfinale, so tako turnir sklenil prej kot pričakovano, v oči pa so bodle neprepričljive predstave sicer ene individualno najbolj kakovostnih zasedb v zgodovini Slovenije. O predstavah slovenskih rokometašev, pogojih za delo v Egiptu, "skrivnostni" virozi, ki je zaustavila pol slovenske ekipe, in razočaranju po koncu SP smo se pogovarjali z nekdanjimi slovenskimi reprezentanti Boštjanom Fickom, Zoranom Jovičićem in Luko Žvižejem ter rokometnim trenerjem Brankom Tamšetom.

Slovenski rokometaši so s tremi zmagami, dvema remijema in porazom v nedeljo konačali nastope na svojem devetem svetovnem prvenstvu. Razočaranje v slovenski izbrani vrsti je bilo po izpadu veliko, še veliko bolj kot to pa danes odzvanjajo zdravstvene težave v slovenski vrsti, zaradi katerih so Slovenci na dan tekme ostali brez treh igralcev. A ne glede na vse je prvenstva za slovensko izbrano vrsto, ki je danes že zapustila Egipt, konec. O predstavah čete Ljubomirja Vranješa in neprijetnem dogajanju v zadnjih dneh v Egiptu smo se dan po zadnji tekmi Slovenije pogovarjali z nekdanjimi slovenskimi reprezentanti in rokometnim trenerjem.

"Zadnja dva dneva na prvenstvu sta bila za Slovenijo res težka" Žvižej je v igri Slovenije pogrešal predvsem konstantnost. Foto: Vid Ponikvar

"Po dolgem času je Slovenija proti Egiptu pokazala vrhunski prvi polčas. Mislim, da smo bili v vseh fazah igre odlični in pokazali svojo moč. V drugem polčasu je sledil tisti mrk, nato pa boj gol za golom in na koncu tisti nedoločen izid, ki pa ni bil dovolj za napredovanje. V igri Slovenije sem pogrešal predvsem konstantnost. V igri je bilo nekaj res dobrih trenutkov, a imeli smo tudi ogromno slabih. Zadnja dva dneva na prvenstvu sta bila za Slovenijo res težka. Poleg vseh zdravstvenih težav, ko so fantje čudežno zboleli dan pred tekmo, so imeli tudi težave s termini treningov in lokacijo," razlaga Luka Žvižej, ki je s 702 zadetkoma še vedno najboljši strelec slovenske izbrane vrste.

"Žal mi je, da smo prišli v položaj, v katerem je odločila zadnja tekma, in to proti domačinom, ki so poskusili zmagati na vse mogoče načine, ne le na igrišču. Res škoda, da si fantje niso že prej priborili uvrstitve v četrtfinale, a do zadnjega smo imeli vse v svojih rokah. Verjamem, da so igralci zelo razočarani, tudi mi smo, a po drugi strani smo lahko na njih ponosni. Če smo pravi navijači, jim bomo ob strani stali tudi zdaj in jih spodbujali še naprej. Rezultatsko se žal ni izšlo, a borili so se do zadnje sekunde," meni Žvižej, ki verjame, da bo Slovenija do marca, ko bodo na sporedu kvalifikacije za olimpijske igre, našla zmagovito formulo.

"Videlo se je, da reprezentanca dolgo časa ni bila skupaj. Verjamem, da se bodo na naslednji akciji dvignili in pokazali bolj konstantno formo, ki bo na kvalifikacijah za olimpijske igre še toliko bolj pomembna. Fantje vedo, kaj morajo popraviti, potem pa s polno paro na kvalifikacije in v boj za Tokio," je prepričan nekdanji slovenski rokometaš.

"Čakal sem tekmo, ko bo Sloveniji igra stekla, da bi se fantje razleteli po igrišču." Foto: Sportal

Zaplet s trebušnimi težavami še danes močno odzvanja. "Preden začnem govoriti o rokometu, bi rad izpostavil te zastrupitve oziroma virozo, s katero so imeli težave slovenski reprezentanti. Na žalost se mi zdi, da te težave niso bile naključje. Tudi Dancem in Hrvatom so se dogajale podobne stvari. Človek se potem vpraša, koliko je tu v ospredju še šport. Glede na to, da so vse tri reprezentance nasprotnik ali pa vsaj potencialni nasprotnik Egipta, vse skupaj nekoliko smrdi. Ne bom rekel, da je bilo namerno, a vse skupaj je zares čudno," je prepričan rokometni trener Branko Tamše.

"Zagotovo celotna zadeva ni dobro vplivala na ekipo, je pa vsaj na začetku tekme poskrbela za neki dodaten naboj in žar v slovenski igri, saj so odlično odprli tekmo. Fantastičen je bil Klemen Ferlin. Potem pa so v drugem polčasu znova nastopile tiste že prevečkrat videne slabe minute, kar je Egipt znal izkoristiti. V vsakem primeru so se fantje maksimalno borili in bili do zadnjega v igri za napredovanje. Glede na prikazano je bila po mojem mnenju tekma z Egiptom - seveda če ne upoštevamo tekme z Južno Korejo - odigrana najbolje na prvenstvu. Niso bili na tisti ravni, na kateri bi Slovenija lahko bila, a vem, da so fantje dali vse od sebe," meni Tamše, ki v kvalifikacijah za OI upa na boljše predstave slovenske izbrane vrste.

"Čakal sem tekmo, ko bo Sloveniji igra stekla, da bi se fantje razleteli po igrišču. Vsi igralci so tega več kot sposobni, imajo kakovost in znanje. V igri je res ogromno rezerv in nihanj tudi za kvalifikacijski turnir. Če bodo igralci pokazali le pol od tega, kar so sposobni udejanjiti na igrišču, mislim, da je uvrstitev na OI na dlani," je še prepričan rokometni strateg.

"Ogromno je pomenila odsotnost Kodrina"

Zoran Jovičić je opozoril na širino slovenske igre. Foto: Grega Valančič/Sportida "Tekma proti Egiptu je bila zares težka. Verjetno je imela tu veliko vlogo tudi viroza, ki je na igralcih pustila posledice. Škoda. Imeli smo zares razpoloženega vratarja, a takšne stvari so del športa. Lahko je biti pameten, a ne vemo, kaj vse se je dogajalo. Po vojni smo lahko vsi generali, verjemite pa, da je igralcem zdaj najtežje. Razmere res vplivajo na igro, a vse reprezentance so se spopadle s podobnimi okoliščinami," je prvenstvo v Egiptu opisal nekdanji slovenski rokometaš, danes pa trener velenjskega Gorenja Zoran Jovičić, ki je največ težav videl v širini slovenske igre.

"Največja težava je zame osebno nastopila že na začetku prvenstva, ko smo ostali brez krilnih igralcev. Ogromno je pomenila odsotnost Tilna Kodrina, ki je v vrhunski formi. S tem smo izgubili ogromno širine v igri, saj smo ostali brez tipičnega levega krila, kar so vsi nasprotniki dobro izkoristili," pravi Jovičić, ki verjame, da bo Slovenija do marčevskih kvalifikacij za OI že v pravi podobi. "Olimpijske igre so sanje vsakega športnika. Ekipa se mora zdaj resetirati in tudi trener je zagotovo na prvenstvu videl pomanjkljivosti, za katere bo imel zdaj več časa, da jih odpravi. Upam, da bodo vsi igralci do kvalifikacij za Tokio ostali zdravi," si želi nosilec srebrnega odličja z evropskega prvenstva leta 2004.

Jovičić je prepričan, da bi Slovenija s Tilnom Kodrinom ogromno pridobila. Foto: Grega Valančič/Sportida

Kljub izpadu pa se v Egiptu zaostruje napetost pred četrtfinalnimi obračuni in bojem za odličja, v katerem slovenski rokometni strateg ne vidi posebnih presenečenj. "Zagotovo so tu ti klasični favoriti za odličja. Danska, Francija, morda tudi Španija, dobro igrajo tudi Madžari," še meni nekdanji slovenski rokometaš.

"Priložnost dati še kakšnemu novemu obrazu" Ficko meni, da so slovenski rokometaši skupaj spravili le en dober polčas. Foto: Vid Ponikvar

Da je bila slovenska izbrana vrsta zmožna doseči boljši rezultat, je prepričan tudi Boštjan Ficko. "Verjetno smo vsi pričakovali nekoliko boljši rezultat. Četrtfinale kot cilj, ki so si ga fantje postavili pred prvenstvom, je bil glede na kakovost in ugled igralcev realno dosegljiv. Dejstvo je, da smo priložnosti zamudili že pred zadnjo tekmo, saj je igrati proti domačinu vedno dvorezen meč. Fantje nikakor niso našli tiste prave kolektivne forme, zelo so nihali v igri. Po mojem mnenju so skupaj spravili le en dober polčas. Z igro, ki so jo prikazali v prvem polčasu proti Egiptu, bi po mojem mnenju lahko posegli v boj za kolajne. Je pa res, da je tekmovanj ogromno in da hj normalno, da ne moreš biti na vsakem v optimalni formi. Poleg tega je tukaj še veliko obstranskih dejavnosti, s katerimi so se spopadale vse reprezentance," meni Ficko, ki verjame, da so veliko vlogo odigrale tudi okoliščine.

"Veliko je odvisno od psihološke pripravljenosti posameznika. Dejstvo pa je, da ti težave, kot je trebušna viroza, fizično poberejo ogromno moči. Zdelo se mi je, da so bili fantje pred to odločilno tekmo psihološko odlično pripravljeni. Egipčanom smo podarili rezultat, ki jim je ustrezal, moram priznati, da so me presenetile nekatere napake naše ekipe, ki naj bi bila bolj izkušena od egiptovske. Prvenstvo žal ni uspelo, a verjamem, da bi lahko priložnost dali še kakšnemu novemu obrazu. Vemo, na katerih položajih imamo deficit, in mislim, da bi veljalo poskusiti kaj novega," je prepričan nekdanji rokometaš, ki je za slovensko izbrano vrsto vknjižil 97 nastopov.

"Zagotovo so možnosti, da fantje v kvalifikacijah za olimpijske igre pokažejo tisti pravi obraz. Verjamem, da bo strokovni štab z Vranješem na čelu opravil analizo in prišel do nekih pametnih zaključkov. Kakovost imamo in verjamem, da se Slovenija lahko prebije na olimpijske igre. Všeč mi je bilo, da so se fantje borili do zadnje sekunde, niso se predali in zagotovo so oni tisti, ki so zdaj najbolj razočarani. Sam dobro vem, kako se je znajti v takšnem položaju. Šport je vedno sestavljen iz uspehov in neuspehov in žal vedno zmaga le eden," poudarja Ficko.

