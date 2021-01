Pred odločilno tekmo z Egiptom je črevesno okužbo staknilo kar 12 rokometašev slovenske reprezentance. Enake težave so imeli tudi v taboru Dancev, Švedov in Hrvatov.

V 24 urah pred odločilno tekmo z Egiptom, ki je odločala o preboju v četrtfinale svetovnega prvenstva v rokometu, se je zastrupilo kar 12 igralcev slovenske rokometne reprezentance, in ne pet, kot je bilo uradno predstavljeno sinoči.

"Pa to ni bila 'virozica'," so danes sporočili iz slovenske reprezentance (sporočilo objavljamo ob koncu intervjuja). "Fantje so kričali od bolečin, bruhali in hiteli na stranišča, kot bi jim šlo za življenja."

Zaradi želodčnih težav so včerajšnjo tekmo z Egiptom tako izpustili steber slovenske obrambe Blaž Blagotinšek, ki se je sicer udeležil ogrevalnega treninga, a od bolečin povsem obnemogel in ostal v slačilnici, Dragan Gajić in Staš Skube, ki sta obležala že noč pred tekmo. Deanu Bombaču in Borutu Mačkovšku se je uspelo "sestaviti" do te mere, da sta tekmo lahko odigrala, tudi preostala sedmerica, ki jo je prav tako zdelala viroza (imen v reprezentanci niso razkrivali), je stisnila zobe.

Z zdravnikom slovenske reprezentance Sašem Djurićem smo se pogovarjali jutro po preizkušnji, ki se je obetavno začela - Slovenci so po prvem polčasu vodili z 12:8 - in klavrno končala. Z remijem (25:25), ki je pokopal slovenske sanje o napredovanju.

Reprezentančni zdravnik Sašo Djurić je zahteval uradni zapisnik v zvezi z množično črevesno okužbo v slovenski izbrani vrsti. Kakšno je trenutno zdravstveno stanje v slovenski reprezentanci? Kakšna je bila noč, kako močne so trenutno slovenske vrste?

Pred spanjem sem obiskal tri igralce, ki so včeraj imeli večje težave, a so se že počutili nekoliko bolje, tako da ne pričakujem poslabšanja položaja.

Kdaj so se začele pojavljati želodčne težave?

Težave so se začele dan pred tekmo, se stopnjevale v noč ter še na dan tekme dopoldne in popoldne. Igralci so imeli težave v obliki driske in bruhanja, blago povišane temperature in bolečin v trebuhu.

Vsi so prejeli ustrezno terapijo, pomagali smo, kolikor smo lahko. Nekatere nam je uspelo pripraviti do te mere, da so igrali na tekmi, trije pa tega žal niso zmogli.

Dean Bombač in Borut Mačkovšek sta zdržala do konca. Je za to poskrbel tudi adrenalin?

Seveda, tekmovalni naboj. Fantje so zagotovo dali vse od sebe, da so lahko igrali na tekmi.

Je pa zanimivo, da smo bili že 12 dni v Aleksandriji, pa kakšnih večjih težav ni bilo, potem pa so se začele pojavljati dan pred tekmo.

In to ne samo v slovenskem taboru, s podobnimi težavami se spopadajo tudi Danci, Švedi in Hrvati.

Da, sam sem od organizatorjev zahteval, da naredijo uradni zapisnik vsega, kar se je zgodilo. Toliko igralcev s podobnimi težavami ni ravno naključje.

Foto: Guliverimage

Seveda se nam, zunanjim opazovalcem, po glavi pletejo številne teorije zarote. Ste tudi vi, ko ste zahtevali, da se nenavaden porast okužb zabeleži, razmišljali v tej smeri? Da gre za namerno potezo, za sabotažo?

O tem raje ne bi razmišljal. Bog ne daj, da bi razmišljal o tem, da bi se kdo igral z zdravjem igralcev.

Ali so reprezentance s podobnimi težavami nameščene v različnih hotelih?

Ne, v istem kot mi. Gre za dober hotel, spoštovali smo vsa pravila. Tudi zobe smo si umivali z ustekleničeno vodo, skrbeli za higieno, zato res ne vem, od kod bi prišla ta okužba.

Kaj pa Egipčani?

Tudi oni so v tem hotelu, smo pa vsi nameščeni ločeno, vsak je v svojem nadstropju. Tudi ko smo odhajali v jedilnico, smo to počeli ločeno.

Je bila hrana enaka za vse?

Načeloma da, so jo pa pripravljali v vsaki jedilnici posebej.

Se vam je že kdaj zgodilo, da bi na kakšnem turnirju nenadoma zbolelo toliko igralcev?

V tako velikem obsegu še ne.

Kaj lahko zdravnik v takem primeru sploh naredi?

Pomaga z ustrezno terapijo, ki se daje ob takih okužbah. To so zdravila proti driski, hidracija, elektroliti, predvsem je treba nadomeščati natrij in kalij oziroma sol, ki se izgublja z odvajanjem blata in bruhanjem, ter jesti zdravila proti slabosti.

Foto: Guliverimage

Sta Bombač in Mačkovšek med polčasom potrebovala dodatno terapijo?

Ne.

Kako sicer gledate na samo organizacijo prvenstva? O tem je bilo izrečenih že kar nekaj kritik, pravzaprav bi se v tem pogovoru dotaknila predvsem zapleta z vratarjem Urhom Kastelicem in igralcem Tilnom Kodrinom, ki sta že prebolela covid-19, v Egiptu pa zaradi ponovnega pozitivnega testa pristala v izolaciji. Kodrin se je pozneje sicer vrnil v reprezentanco in včeraj celo igral, medtem ko se je s Kastelicem tako zapletlo, da je odpotoval domov.

Da, lahko govorimo o zelo slabi organizaciji.

Sam sem že 1. in 2. januarja napisal mail, ki sem ga naslovil na zdravniško komisijo svetovnega prvenstva in poslal v vednost svetovni rokometni organizaciji.

V njem sem jim zastavil vprašanje, kaj se zgodi, če je igralec, ki je že prebolel covid-19, na PCR-testiranju še vedno prolongirano pozitiven, kar pomeni, da so prisotne celice z mrtvim virusom, čeprav oseba ni več kužna. Odgovora še do danes nisem dočakal.

Ko je nastal zaplet s Tilnom Kodrinom in Urhom Kastelicem, smo klicali vse mogoče ljudi, ki so za to odgovorni, imeli smo tudi videokonferenco s predsednikom svetovne rokometne zveze Hassanom Moustafo in mu pojasnili težavo.

Sam sem večkrat poudaril, da bi se morala upoštevati tudi vrednost PCR-testa, ki pove, ali je oseba še vedno kužna ali ne, ampak njih je zanimal samo PCR-test oziroma ali je ta pozitiven ali negativen. Zelo veliko časa smo potrebovali, da smo na koncu dosegli Tilnovo vrnitev v reprezentanco, Urhove žal ne.

Foto: Reuters

Menda v karanteni zanju ni bilo najbolje poskrbljeno.

Prvi dan, ko sta se nam javila iz karantene, sta bila nameščena v prašni in prepišni hiši. Nemudoma smo zahtevali njuno premestitev. V nasprotnem primeru bi vso zgodbo razkrili javnosti.

Na naše pritiske so nato oba odpeljali v hotel, kjer sta bila ustrezno nameščena in v katerem sta ostala še nekaj dni. V vmesnem obdobju so se tja preselili še nekateri drugi igralci iz drugih reprezentanc, ki so imeli podobno težavo kot Kodrin in Kastelic.

Slovenski rokometaši so trenirali tudi na hotelskih hodnikih. Se vam zdi to ustrezno?

Dejstvo je, da smo izkoristili vsako možnost. Naš kondicijski trener Primož Pori je zelo strokoven in izkoristi vsak prostor, ki ga ima na voljo. Fantje se na to zelo dobro odzivajo. Vedno je dobro, da se naredi aktivacija, da so fantje aktivni.

Skratka, v danem položaju smo izkoristili tisto, kar smo lahko, z rekviziti, ki smo jih imeli s seboj.

Da, zagotovo pa pogoji niso bili optimalni, tudi kar zadeva fitnes, ki jim ni bil vedno na voljo. Ni bilo ustrezno poskrbljeno za to.

Foto: Reuters

Kaj pa gledalci v dvorani? Je bilo res včeraj tam ogromno navijačev? Na nacionalni televiziji so jih omenjali vsaj tisoč (strokovni komentator na RTV Ognjen Backović je opozoril, da je to škandal).

Predvsem je šlo za prostovoljce, ki delajo na prvenstvu in so imeli akreditacije, nisem pa videl, da bi v dvorano množično spuščali gledalce. Je pa res, da je bilo sinoči v dvorani veliko ljudi.

Kakšni so načrti?

Predvidoma danes odpotujemo domov.

Vas čakajo še poslovilni PCR-testi?

Danes ne, smo jih pa opravili sinoči. Testirali smo se vsak dan po tekmi, tako da smo v času bivanja v Egiptu zagotovo opravili več kot 20 testiranj.