Danci po drami izločili gostitelje, Francozi po podaljšku Madžare

Po dnevu premora je danes na svetovnem rokometnem prvenstvu čas za četrtfinalne obračune. Za uvod smo spremljali infarktni obračun domačina Egipta in branilke naslova Danske, zmage pa so se šele po izvajanju sedemmetrovk veselili Danci. Ti se bodo za finale pomerili s Španci, ki so izločili Norvežane. V polfinale so se z zanesljivo zmago nad Katarjem uvrstili tudi Švedi. Njihov polfinalni nasprotnik bo Francija, ki je po podaljšku strla Madžare. Odigrala so se tudi srečanja za uvrstitev pri repu lestvice. Slovenija je na koncu osvojila deveto mesto.

Danski rokometaši so prvi polfinalisti svetovnega prvenstva v Egiptu. Branilci naslova iz leta 2019 so na današnji prvi četrtfinalni tekmi v Kairu po maratonskem boju in izvajanju sedemmetrovk premagali Egipčane z 39:38. Po rednem delu in dveh 10-minutnih podaljških ni bilo zmagovalca. Zmagoviti gol je v zadnji seriji "loterije" dosegel Lasse Svan.

V prvem 10-minutnem podaljšku je sprva kazalo na zmago Dancev, po neumnosti svojega prvega zvezdnika Mikkela Hansena, ki je pred iztekom igralnega časa žogo namenoma vrgel z igrišča in zato prejel rdeči karton, pa je izenačujoči gol za 34:34 po uspešno izvedeni sedemmetrovki dosegel Mohammad Sanad.

Razočarani Egipčani po porazu Foto: Reuters

V drugem 10-minutnem podaljšku so v končnici za neumnost poskrbeli Egipčani, ki so pri vodstvu s 25:34 nepravilno ovirali zadnji danski strel, tako da sta hrvaška sodnika Matej Gubica in Boris Milošević dosodila sedemmetrovko, ki jo je izvedel Magnus Landin. V rokometni "loteriji" so bili bolj zbrani danski rokometaši, gol odločitve pa je prispeval Svan.

Svetovni prvaki proti evropskim

Branilcem naslova, Dancem bodo v polfinalu nasproti stali evropski prvaki Španci, ki so bili z 31:26 boljši od Norvežanov. Pri Špancih sta bila strelsko najbolj razpoložena Alex Dušebajev z osmimi in Ruben Marchan s šestimi goli, toliko golov je pri Norvežanih dosegel tudi Magnus Jondal.

Francozi so po podaljšku izločili Madžare, v polfinalu jim bodo nasproti stali Švedi. Foto: Reuters

Švedi nad Francoze

Najbolj zanesljivo so s svojim četrtfinalnim nasprotnikom opravili Švedi, Katarce so odpravili s 35:23. Najbolj zaslužna sta Lucas Pellas in Valter Chrintz, ki sta dosegla po osem golov. Za Katarce je Frankis Marzo dosegel pet zadetkov.

V polfinalu se bodo pomerili s Francozi, ki so po podaljških premagali Madžare. Na francosko-madžarskem obračunu je uvodoma bolje kazalo našim vzhodnim sosedom, ki so povedli s 7:1, nato pa so šestkratni svetovni prvaki iz Francije strnili svoje vrste in načrtovano zmago s 35:32 dosegli šele v 10-minutnem podaljšku, potem ko se je tekma v rednem delu končala s 30:30. Pri galskih petelinih je bil najbolj učinkovit 38-letni krožni napadalec Michael Guigou s sedmimi, pri Madžarih pa krožni napadalec Bence Banhidi s šestimi goli.

Novi mejniki

Mednarodna rokometna zveza (IHF) je za tekmo med Švedsko in Katarjem v Egiptu prvič v zgodovini moških svetovnih prvenstev v četrtfinalu delegirala ženski sodniški par. Na dvoboju, ki se bo v Kairu začel ob 20.30, bo rokometna pravica v rokah Charlotte in Julie Bonaventura iz Francije. Štiridesetletni dvojčici iz Marseilla sta mednarodni sodnici od leta 2008. Na poletnih olimpijskih igrah v Londonu 2012 sta postali prvi ženski, ki sta sodili na finalnem obračunu med Norvežankami in Črnogorkami, pred štirimi leti pa sta bili prvi sodnici na moškem rokometnem prvenstvu.

Polfinalna para:

Danska - Španija

Švedska - Francija

Četrtfinale: Sreda, 27. januar:

Danska : Egipt 39:38** (16:13, 12:15)

Hansen 10, Gidsel, Svan in Jensen po 6; Omar 11, El-Deraa 8. Španija : Norveška 31:26 (21:15)

Francija : Madžarska 35:32* (12:14, 30:30)

Švedska : Katar 35:23 (14:10) Tekma za 25. mesto:

Sreda, 27. januar:

Tunizija : Avstrija 37:33 (19:16) Tekma za 27. mesto:

Sreda, 27. januar:

Kongo : Čile 30:35 (13:18) Tekma za 29. mesto:

Sreda, 27. januar:

Angola : Maroko 29:30** (14:13, 13:14) ** - po sedemmetrovkah