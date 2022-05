Nekdanji slovenski selektor ponosen na svojo telesno transformacijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Oseminštiridesetletni Ljubomir Vranješ, nekdanji vrhunski rokometaš, do nedavnega pa selektor slovenske rokometne reprezentance, na spletu ponuja svoje trenerske usluge, pri čemer je sam zgovoren dokaz, da njegov sistem deluje.

V daljšem zapisu na Instagramu, kjer je besede podkrepil s fotografijama pred in po telesni preobrazbi, je opisal, kako slabo se je počutil pred korenito spremembo življenjskega sloga in kako zelo drugače se počuti danes.

"Spomnim se oteklih gležnjev, napihnjenega trebuha, zaradi česar sem potreboval srajce večje velikosti. Zadihanosti, kadar sem se vzpenjal po stopnicah. Na kratko, moje zdravje, kondicija in samozavest niso bili ravno na vrhuncu. Moja težava je bila v tem, da sem pil in jedel tudi takrat, ko to ne bi bilo nujno," je zapisal.

Danes je vse drugače. Zavoljo korenite spremembe življenjskega sloga se počuti odlično, a hkrati poudarja, da mu nič od tega ni bilo podarjeno. "Vse sem dosegel z discipline, strukturiranim treningom, dieto in doslednostjo. Tudi s pomočjo drugih," je poudaril.

"Danes imam 48 let, svoje izkušnje, ki sem jih nabral v 30 letih delovanja v vrhunskem športu, pa poskušam deliti kot trener," je sporočil svojim sledilcem. "Nikoli ni prepozno za nov začetek," jim je položil na srce.

Dodal je še, da so njegovi prvi nasveti na voljo brezplačno, potem pa se vsak sam odloči, ali mu Vranješev sistem ustreza in se je pripravljen z njim podati na pot popolne preobrazbe.

Vranješa je na mestu slovenskega rokometnega selektorja nasledil Uroš Zorman. Foto: Guliverimage

Švedski strateg je takoj po prekinitvi pogodbe z Rokometno zvezo Slovenije januarja letos našel novo službo. Do konca sezone bo vodil nemško prvoligaško ekipo Rhein-Neckar Löwen.