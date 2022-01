Rokometaši čakajo selektorja in sobotni žreb kvalifikacij za SP

Slovenija bo imela v prvem kvalifikacijskem delu status nosilke, tako kot Severna Makedonija, Ukrajina, Litva, Portugalska, Belorusija, Slovaška, Avstrija in BiH. Njene možne tekmice so Švica, Romunija, Belgija, Grčija, Italija, Ferski otoki, Finska, Turčija in Estonija.vŽreb se bo v soboto v Budimpešti pričel ob 13.30. Prve tekme bodo na sporedu 13., povratne pa 20. marca.

Slovenijo v primeru končne zmage nato čaka še drugi krog dodatnih kvalifikacij, ki bo na sporedu 11. in 17. aprila. Njene možne tekmice bodo v tem primeru izjemno močne reprezentance, kot so Hrvaška, Nizozemska, Nemčija, Rusija, Madžarska, Črna gora, Češka, Srbija in Madžarska ter osmoljenka petkove tekme za peto mesto na letošnjem evropskem prvenstvu med Norveško in Islandijo.

Od evropskih reprezentanc so si nastop na SP 2023 že zagotovili Danska (branilka naslova) ter Švedska in Poljska (gostitelja), poleg njih pa še tri reprezentance z letošnjega evropskega prvenstva na Madžarskem in Slovaškem. To sta že Španija in Francija, tretja udeleženka turnirja bo znana po petkovi tekmi med Islandijo in Norveško.

Štiričlanska komisija išče novega selektorja

Ljubomir Vranješ Foto: Guliverimage Na Rokometni zvezo Slovenije (RZS) so po odstavitvi Ljubomirja Vranješa zavihali rokave. Slovenija je pod Vranješevim vodstvom na evropskem prvenstvu na Švedskem, Norveškem in v Avstriji 2020 osvojila sijajno četrto mesto, nato pa je krivulja uspešnosti začela padati.

Prvi mož zveze Franjo Bobinac je po polomu v Debrecenu ustanovil posebno štiričlansko komisijo znotraj predsedstva RZS, njena glavna naloga pa je poiskati najbolj primernega strokovnjaka za vodenje elitne izbrane vrste. Analiza, ki jo dela nekdanji slovenski reprezentančni vratar in član predsedstva Beno Lapajne, bo v kratkem predstavljena javnosti, v rokometnih krogih pa so vse glasnejše govorice, da bo novi selektor Uroš Zorman.

Franjo Bobinac Foto: Sportida Trener trebanjskega Trima, ki se je po končani igralski poti zaplul v trenerske vode in asistiral slovitemu Talantu Dušebajevu, nato pa še nekdanjima slovenskima selektorjema Veselinu Vujoviću in Vranješu, naj bi imel največ možnosti za prevzem slovenske rokometne barke, ki se je že malce nagnila na bok. O njem je predsedstvo resno razmišljalo že po odstavitvi Vujovića pred dobrima dvema letoma, a se nato slab mesec pred EP odločilo za Vranješa.

Poleg Zormana naj bi bili v igri za selektorski položaj še Zoran Jovičić, Branko Tamše, Aleš Pajovič in Boris Denić. Nov selektor bo kmalu znan, že v začetku mandata pa ga čaka izjemno zahtevna in vijugasta kvalifikacijska pot do zaključnega turnirja v začetku drugega leta na Poljskem in Švedskem.