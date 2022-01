Kdo bo sedel na vroči stol Slovenije?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za slovensko rokometno reprezentanco in Rokometno zvezo Slovenije je izjemno buren teden, po katerem je že in bo še slovenski rokomet doživel nekaj sprememb. Glavno vprašanje pred novim poglavjem slovenske izbrane vrste pa ostaja, kdo bo naslednik Ljubomirja Vranješa na klopi slovenske izbrane vrste. V ožji izbor sta se po mnenju rokometne javnosti uvrstila Uroš Zorman in Branko Tamše. Odgovor bo znan v naslednjih dneh.

Slovenska rokometna reprezentanca se je v ponedeljek po porazu s Črno goro nepričakovano hitro poslovila od evropskega prvenstva. Zatem se je od selektorskega stolčka hitro poslovil tudi Ljubomir Vranješ, bolj kot predstave Slovencev na EP pa so v javnosti primat pomembnosti prevzele debate o novem slovenskem selektorju.

Bobinac o novem selektorju:

Kot je predsednik Franjo Bobinac namignil v pogovoru za Planet TV, se bo vrh Rokometne zveze Slovenije usmeril v iskanje rešitelja v slovenskem prostoru. "Osebno ocenjujem, da bo naslednji selektor prihajal iz slovenskega prostora," je dejal Bobinac in s tem vrgel trnek rokometni javnosti. Kot glavna kandidata sta se v zadnjih dneh izluščila Uroš Zorman in Branko Tamše. Kar visoko na stavnicah kotirata tudi Boris Denič in Aleš Pajovič, ki se je na čelu Avstrije prav tako kot Slovenija že poslovil od evropskega prvenstva.

A Rokometna zveza Slovenije odločilnega koraka še ni naredila, nadaljuje pa se ugibanje o tem, kdo bo novi krmar slovenske barke. V zgodovini slovenske izbrane vrste je imela Slovenija do zdaj dvanajst različnih selektorjev. Poleg odpisanega Vranješa, ki si je medtem že našel službo pri Rhein-Neckar Löwenu, so slovenski izbrani vrsti poveljevali še Tone Tiselj, Miro Požun, Slavko Ivezič, Leopold Jeras, Matjaž Tominec, Niko Markovič, Kasim Kamenica, Zvonimir Serdarušić, Boris Denić in Veselin Vujović.

Zorman v reprezentanci kot pomočnik

Če se bosta tako Zorman ali Tamše usedla na slovensko klop, bo to za oba prvič. Zorman je bil sicer vrsto let del izbrane vrste kot igralec, nato pa je opravljal še vlogo pomočnika pri Vranješu, od te funkcije pa se je poslovil konec lanskega marca, ko se je Šved na slovenski klopi po neuspešnih kvalifikacijah za olimpijske igre odločil za prenovo svojega tima.

Zorman je v reprezentanci že opravljal vlogo pomočnika, zdaj uspešno vodi trebanjski Trimo. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

Takrat je Vranješ sicer ocenil, da se z Zormanom preveč razlikujeta v pogledu na igrišče, hkrati pa so v javnosti zaokrožile tudi govorice, da je naj bi Zorman ekipo razdelil na dva pola. A kakorkoli, glede na to, da je Vranješeva taktika pogorela na celi črti, bi bil v tem primeru morda Zorman bolj primeren. Dvainštiridesetletni nekdanji rokometaš je leta 2017 sklenil igralsko kariero, nato pa se je v drugi karieri takoj posvetil trenerstvu. V letih 2018-2022 je opravljal vlogo pomočnika v Kielcah, kjer se je učil od velikana rokometa trenerja Talanta Dušebajeva. Kasneje je zasedel mesto pomočnika v slovenski reprezentanci, leta 2020 pa se je začela njegova strma pot pri Trimu iz Trebnjega, s katerim je lani osvojil naslov slovenskega podprvaka, ekipa pa je nastopala tudi v evropski ligi.

Nekdanji izjemni rokometaš, ki je za Slovenijo zbral kar 225 nastopov, na katerih je dosegel 523 golov, ni nikoli skrival, da bi ga nekoč v prihodnosti zanimalo mesto selektorja slovenske reprezentance, kar bi po njegovih besedah zanj predstavljalo veliko čast in ponos. In kot kaže, naj bi obstajala velika možnost, da se bo nekdanji član Ciudad Reala preselil na vroči stolček Slovenije.

Tamše trenutno vodi Nexe iz Našic. Foto: Grega Valančič/Sportida

Tamše dobro pozna reprezentante

Po mnenju mnogih njegov glavni nasprotnik Tamše pravega stika v trenerski karieri s slovensko izbrano vrsto še ni imel, a je pod njegovim vodstvom, ko je vodil Gorenje in Celje, treniralo veliko slovenskih reprezentantov. Do 28. leta je kot igralec zastopal barve domačega Gorenja Velenja, nato pa ga je poškodba prisilila, da se je že zelo mlad podal med trenerje in hitro opozoril nase.

Že zdaj velja za najuspešnejšega trenerja v zgodovini slovenskega prvenstva. Z Gorenjem je trikrat postal slovenski prvak, nato se je preselil na klop Celja, ki ga je v petih letih potegnil iz hude krize in ga s petimi zaporednimi naslovi slovenskega prvaka vrnil na pota stare slave. Nato se je iz Celja preselil na tuje, natančneje v Zagreb, potem je sledila selitev v katarski Al Sadd, zatem pa se je v začetku lanskega koledarskega usedel na klop Našic, kjer še danes uspešno vodi hrvaški klub.

Odgovora o tem, kdo bo slovenski selektor, tako še ni, bo pa verjetno znan že zelo kmalu. "V naslednjih dneh, morda nekaj tednih bomo opravili analizo, kdo bi bil najbolj primeren za slovenskega selektorja. Dali mu bomo tudi proste roke, da si sam izbere strokovni štab, ker se nam zdi to zelo pomembno. Upam, da bomo hitro našli rešitev, saj reprezentanco že kmalu čakajo nove obveznosti v boju za novo veliko tekmovanje," je še dejal Bobinac.

