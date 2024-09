Navdihujoče zgodbe žensk, ki so spremenile način življenja

"Pomagala si mi veliko bolj, kot si misliš." Nisem se redno tehtala, niti merila, napredek pa je viden na fizični in psihični ravni." "Celovit pristop, vključno z jedilniki, vsemi svetovanji in podporo, vadbami, mi ni le preoblikoval telesa, temveč je tudi okrepil mojo samozavest in sprejemanje same sebe." "V svojem telesu sem bila tako nezadovoljna kot še nikoli v življenju. S pridružitvijo Fit akademiji se mi je življenje povrnilo." "S Fit akademijo sem se naučila samokontrole glede hrane in vztrajanja pri fizični dejavnosti." "In potem se pojavi Patricia … moja rešiteljica." "Hvala, ker si mi spremenila življenje! Hvala, ker imam več energije, lažje skačem za otroki, boljše se počutim, končno sem samozavestna!" To so le nekateri komentarji številnih zadovoljnih udeleženk Fit akademije . Četudi so se v program prijavile z nezaupanjem, so jim prvi rezultati že po šestih tednih zagotovili popolno pripadnost in motivacijo, da vztrajajo naprej.

Dandanes, ko se številni spopadajo z najrazličnejšimi dietami in strogimi režimi vadbe, je Fit akademija postala svetla točka za mnoge udeleženke in udeležence. Nekateri so se pred vstopom v program srečevali z neuspehi, ki so jih privedli do frustracij in vrnitve k starim navadam. Utrujeni od prenapornih treningov in omejevanja prehrane so pogosto čutili pomanjkanje energije in motivacije.

Fit akademija se razlikuje od tradicionalnih pristopov, saj se osredotoča na postopno učenje in prilagajanje zdravemu življenjskemu slogu. Program je zasnovan tako, da udeležencem omogoča, da se postopoma privajajo na nove navade, brez občutka prisile. Treningi so na voljo v osnovni in napredni različici, kar pomeni, da lahko vsakdo najde vadbo, ki ustreza njegovim potrebam in stopnji pripravljenosti. Vse vadbe so posnete vnaprej, kar omogoča fleksibilnost in prilagodljivost – udeleženci lahko telovadijo, kadar jim najbolj ustreza.

30. septembra lahko začnete že s 14. Fit akademijo po vrsti, ki je najbolj izpopolnjena do zdaj. Trenutno je na voljo po akcijski ceni 27,90 evra, vaša pa ostane za vedno. Prijave na Fit akademijo 14 so že odprte!

Osebna fitnes trenerka Patricia Pangeršič 14. zapored pripravlja izjemno uspešno Fit akademijo. Foto: Fit Akademija

Program, ki je ustvarjen po meri (pre)zaposlenih žensk

Program vsebuje preverjene vadbene programe, vsakodnevno motivacijo ter zdravo prehranjevanje z vključenimi recepti in nakupovalnimi seznami. Poleg praktičnih nasvetov v Fit akademiji pridobite ogromno teoretičnega znanja o prehrani, vadbi in doseganju ciljev, ki vam bo pomagalo na preprost način v življenje vpeljati novo rutino. To je program, ki z vloženim trudom prinaša zagotovljene rezultate.

priporoča že več kot 68 tisoč udeleženk in udeležencev, ki so uspešno dosegli želeno preobrazbo.



Ustvarite zdrave rutine in preoblikujte svoje telo s Fit akademijo , ki jo, ki so uspešno dosegli želeno preobrazbo.

V fotogaleriji preverite le nekaj izmed številnih uspešnih preobrazb:

Preverite tudi izkušnje drugih udeleženk na fit-akademija.si Facebooku in Instagramu .

Fit Akademija postala sinonim za uspeh med ženskami

Ne samo, da so spremenile svoje telo, shujšale ali pridobile mišično maso, pridobile so tudi samozavest in več energije. S svojimi navdihujočimi zgodbami dokazujejo, da je sprememba mogoča in dosegljiva za vsako žensko, ki si želi narediti korak naprej k bolj zdravemu in srečnemu življenju.

Fit akademija ni le program vadbe – je skupnost, ki spodbuja pozitivne spremembe in zdrav način življenja. Zgodbe udeleženk, ki si jih le-te delijo v zaprti skupini na Facebooku, vas dnevno opominjajo, da je pot do zdravja lahko prijetna in dosegljiva tudi vam. Pridružite se jim in odkrijte, kaj vse lahko dosežete!

Strokovnjaki za vaš uspeh

Ekipo Fit akademije 14 sestavljajo strokovnjaki s posameznih področij, ki so oblikovali celoten program. Foto: Fit Akademija

Ekipa Fit akademije 14 je sestavljena iz strokovnjakov s področja dobrega počutja, prehrane in telesne aktivnosti, ki so skupaj oblikovali celovit program. Njihovo znanje in izkušnje zagotavljajo, da so udeleženci deležni kakovostne podpore in usmeritev na poti do boljšega počutja in preoblikovanja postave.

Poleg vadb program vključuje tudi več kot 80 zdravih receptov, ki so sestavljeni iz preprostih sestavin, dostopnih v vsaki trgovini. Udeleženci prejmejo nakupovalni seznam, kar jim prihrani čas in denar ter olajša načrtovanje obrokov.

Novo v Fit akademiji 14

Med novostmi, ki jih ponuja Fit akademija 14, je premium dostop v vrednosti 240 evrov. Vse udeleženke pa ga lahko dobijo z doplačilom le desetih evrov. Premium dostop vključuje inovativno vadba tabata, ki poskrbi za kurjenje maščob še 12 ur po treningu, zabaven plesni cardio, fit korakanje ter ekskluzivne videorecepte zmagovalca in tekmovalke šova Masterchef Luke in Lidije.

Luka in Lidija v najnovejši Fit akademiji razkrivata svoje kuharske trike. Foto: Fit Akademija

FIT AKADEMIJA 14 VAS NAGRADI Foto: Fit Akademija Trije udeleženci, ki bodo v šestih tednih dosegli največji napredek, bodo tudi denarno nagrajeni. Pogoj za sodelovanje v boju za nagrado je fotografiranje pred in po koncu akademije. Na podlagi prejetega gradiva bodo izbrali tri zmagovalce. Več informacij in podrobnosti prejmete, ko se prijavite in začnete svojo pot v FA14. Pridružite se in osvojite ne le boljše počutje, ampak še dodatno nagrado za svoj trud! prvo mesto = 1.000 evrov

= 1.000 evrov drugo mesto = 800 evrov

= 800 evrov tretje mesto = 500 evrov

