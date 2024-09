MasterChefa Luka in Lidija razkrila svoje priljubljene recepte

V želji preoblikovati telo ni dovolj, da zmanjšamo vnos kalorij in povečamo količino treningov. Poleg redne telesne aktivnosti je ključ v vzpostavitvi dolgoročnih prehranskih navad, ki telo podpirajo na poti do boljšega počutja in postave. Z uravnoteženo prehrano, ki vključuje pomembne skupine hranil, ter z načrtovanjem obrokov in spremljanjem napredka lahko dosežemo trajne rezultate brez odrekanja užitkom. Uravnotežena prehrana je najboljši zaveznik na poti do fit telesa.

Prehrana je torej eden ključnih dejavnikov, ki bistveno vpliva na končne rezultate. Ne zagotavlja le energije za izvajanje treningov, ampak je tudi glavni vir hranil, ki omogočajo obnovo in rast mišic ter vzdrževanje splošnega dobrega počutja. Zato ni potrebe po poseganju po drastičnih spremembah, pač pa gre lahko le za nekaj preprostih prilagoditev, s pomočjo katerih lažje zgradimo zdrave navade.

Najpreprostejši način, kako uvesti spremembe v svoje življenje, je priključitev Fit akademiji pod vodstvom priznane slovenske trenerke Patricie Pangeršič, ki že 14. zapored s svojo ekipo odpira vrata nove sezone. Začnete lahko že 30. septembra! Prijave so že odprte!

Fit akademija je zasnovana na preprost in dostopen način, ne zahteva odrekanja ali veliko časa, cena pa je trenutno znižana na 27,90 evra. Ob nakupu Fit akademija ostane vaša za vedno! Udeležencem pomaga korak za korakom izboljšati prehranjevalne navade in vključiti telesno aktivnost v vsakdanje življenje, kar je kakovost življenja izboljšalo že več kot 68 tisoč Slovenkam.

Ustanoviteljica Fit akademije Patricia Pangeršič je z ekipo strokovnjakov pripravila najbolj izpopoljnen program vadbe in prehrane doslej. Foto: Fit Akademija

Zdravi, hitri in nadvse okusni obroki

Pri Fit akademiji se prehranjevanje obravnava celostno in brez strogih diet. Udeleženci se naučijo, kako uravnotežiti svoje obroke in hkrati razumeti, koliko hrane telo resnično potrebuje, da doseže želene cilje, pa naj bo to izguba teže ali povečanje mišične mase. Namesto enoličnosti Fit akademija ponuja prilagodljive recepte, kjer lahko sestavine zamenjate glede na svoje preference, hkrati pa sledite zapisanim kaloričnim vrednostim za lažje spremljanje dnevnega vnosa.

S pomočjo receptov Fit Akademije boste ugotovili, kako preprosto je pripravljati okusne obroke s sestavinami, ki so dostopne v vsaki trgovini. Jedilniki, ki ostanejo vaši za vedno, omogočajo prilagoditve, da prehrana ne postane monotona, medtem ko nakupovalni seznami poskrbijo za hiter in varčen nakup.

68 tisoč Slovenkam in Slovencem pomagali pri doseganju ciljev.



Prijavite se v Fit akademijo 14 in pridobite dostop do zdravih in uravnoteženih receptov, ki so že več kotpomagali pri doseganju ciljev.

To so o receptih Fit akademije povedale udeleženke:

Za doseganje optimalnih rezultatov je najboljše, da izvajate kombinacijo vadbe in prehrane, vendar pa bodo rezultati vidni tudi, če se držite le prehrane ali pa le trenirate.

Kaj vse prinaša Fit akademija 14, preverite tukaj:

In rezultat? Odlično počutje, več energije, lepša postava in veliko večja samozavest!

Preverite še več izkušenj udeleženk na fit-akademija.si, Facebooku in Instagramu.

Nadgradite svoje kuharske veščine z recepti tekmovalcev šova MasterChef

V najnovejši sezoni Fit akademije so k sodelovanju povabili posebna gosta – zmagovalca in tekmovalko priljubljene oddaje MasterChef Luko in Lidijo. Za vse, ki se bodo odločile za premium dostop, bosta pripravila deset ekskluzivnih videoreceptov, kjer bosta pokazala, kako pripraviti okusne, zdrave in hranljive obroke, ki bodo podprli vaše cilje na poti do fit postave. Recepti bodo prilagojeni potrebam aktivnega življenjskega sloga in bodo hkrati poskrbeli za to, da se vaše kuharske spretnosti dvignejo na povsem novo raven.

Foto: Fit Akademija

Fit akademija tako dokazuje, da je mogoče združiti uživanje v hrani z zdravim načinom življenja.

Poleg ekskluzivnih receptov tekmovalcev oddaje MasterChef v premium dostopu ob doplačilo desetih evrov dobite tudi: vadbo tabata , visokointenzivni intervalni trening, ki omogoča kurjenje maščob še v obdobju naslednjih 12 ur po zaključenem treningu. Tak trening je idealen za vse, ki že imajo nekaj izkušenj z vadbo in iščejo izziv, ki bo pospešil rezultate,

, visokointenzivni intervalni trening, ki omogoča kurjenje maščob še v obdobju naslednjih 12 ur po zaključenem treningu. Tak trening je idealen za vse, ki že imajo nekaj izkušenj z vadbo in iščejo izziv, ki bo pospešil rezultate, fit dance treninge, ki s preprostimi plesnimi koraki in vajami za moč pomagajo pri oblikovanju celotnega telesa,

treninge, ki s preprostimi plesnimi koraki in vajami za moč pomagajo pri oblikovanju celotnega telesa, fit korakanje, s pomočjo katerega kar v udobju svojega doma dosežete dnevni cilj prehojenih korakov. Ne vsebuje poskokov in je popoln način za krepitev telesa in izboljšanje vzdržljivosti.



Ekipo Fit akademije 14 sestavljajo strokovnjaki s posameznih področij, ki so oblikovali celoten program. Foto: Fit Akademija

FIT AKADEMIJA 14 VAS NAGRADI Foto: Fit Akademija Trije udeleženci, ki bodo v šestih tednih dosegli največji napredek, bodo tudi denarno nagrajeni. Pogoj za sodelovanje v boju za nagrado je fotografiranje pred začetkom akademije in po koncu akademije. Na podlagi prejetega gradiva bodo izbrali tri zmagovalce. Več informacij in podrobnosti prejmete, ko se prijavite in začnete svojo pot v FA14. Pridružite se in osvojite ne le boljše počutje, ampak še dodatno nagrado za svoj trud! prvo mesto = 1.000 evrov

= 1.000 evrov drugo mesto = 800 evrov

= 800 evrov tretje mesto = 500 evrov

