Odprte so prijave na enega najuspešnejših programov preoblikovanja telesa pri nas

Ko razmišljamo o preoblikovanju postave, se pogosto soočamo s številnimi izzivi. V želji po želenih rezultatih se lahko zatekamo k hitrim dietam ali zahtevnim treningom, ki morda prinesejo nekaj sprememb, a kadar si želimo trajnih rezultatov, potrebujemo več kot le kratkotrajne rešitve. Potrebujemo sistematičen in premišljen pristop, ki nas bo korak za korakom pripeljal do cilja. Prav to ponuja Fit akademija , ki je postala eden najuspešnejših programov preoblikovanja telesa pri nas.

Fit akademija je že nekaj let sinonim za uspeh na področju telesne preobrazbe. Vsaka naslednja prinaša izboljšave, ki temeljijo na izkušnjah preteklih udeležencev in najnovejših strokovnih spoznanjih. Najnovejša Fit akademija 14 ni izjema. Gre za program, ki je zasnovan z mislijo na resnične potrebe posameznikov, ki si želijo dolgoročnih sprememb in boljšega življenjenja. Za programom stoji Patricia Pangeršič, idejna vodja in ustanoviteljica, ki je skupaj s svojo ekipo strokovnjakov pripravila najbolj izpopolnjeno Fit akademijo do zdaj.

Fit akademija 14 vam na več načinov pomaga vnašati spremembe v življenje: z najbolj priljubljenimi vodenimi treningi v osnovni ali Idejna vodje Fit Akademije je Patricia Pangeršič Foto: Fit Akademija napredni različici,

napredni različici, z vadbo Booty attack, ki krepi mišice nog in zadnjice,

z vadbo pilatesa, ki pomaga ozavestiti telo, krepi mišice jedra, izboljša gibljivost in telesno držo,

z vadbo Fit step, pri kateri se prepletajo kardiointervali in krepilne vaje,

z vadbo Fit pump, ki izboljša telesno pripravljenost in moč ter zagotovi visoko porabo kalorij,

s fizioterapevtsko vadbo pod strokovnim vodstvom, s katero se osredotočajo na najpogostejše težave, s katerimi se spopada velik del populacije,

z vadbo Core workout, ki poskrbi za močno trebušno jedro in izboljša telesno držo,

z vodeno meditacijo, ki v hektičnem načinu življenja pomaga najti notranji mir,

z več kot 80 zdravimi in okusnimi recepti za zajtrk, malico, kosilo in večerjo,

z nakupovalnimi seznami, ki vsebujejo preproste sestavine,

s knjižico za spremljanje napredka in dnevnikom treningov,

z dostopom do motivacijske skupine, kjer se spodbujajo in delijo izkušnje udeleženke Fit akademije. Skupna vrednost celotnega programa je 810 evrov. Tokrat ga dobite za 27,90 evra in vaš je za vedno. Začnite s Fit akademijo in se pridružite zadovoljnim udeleženkam, ki so s programom že dosegle želene cilje. Prijave na Fit akademijo 14 so že odprte!







Vzpostavite zdravo rutino

V poplavi različnih diet, spletnih vadbenih programov in osebnih treningov, ki obljubljajo hitre rezultate, je ključno najti program, ki resnično deluje. Veliko ljudi se sooča z izzivom izbire pravega pristopa, saj visoka cena, strogi prehranjevalni načrti in naporni treningi ne zagotavljajo nujno dolgoročnih rezultatov.

Fit akademija 14 izstopa, ker ne ponuja strogih diet in treningov, temveč vam postopoma pomaga spremeniti življenjski slog. Poleg tega je drugačna tudi zaradi svoje prilagodljivosti, saj so strokovnjaki ustvarili program, ki se prilagaja potrebam in ciljem posameznika. Vsak trening in kuharski recept lahko prilagodite svojemu življenjskemu slogu, fizični pripravljenosti in časovnim omejitvam. Ne glede na izkušnje ali telesno pripravljenost boste lahko napredovali v svojem tempu in dosegli rezultate že v šestih tednih.

Ekipo Fit akademije 14 sestavljajo strokovnjaki s posameznih področij, ki so oblikovali celoten program. Foto: Fit Akademija

Fit skupnost je pomemben element programa

Program je zasnovan s pomočjo izkušenih trenerjev, ki skrbijo, da je vsak korak na poti preobrazbe premišljen in učinkovit.

Fit akademija pa je tudi skupnost udeleženk in udeležencev, ki med seboj delijo svoje zgodbe, napredek in motivacijo. Ta podpora igra pomembo vlogo pri vztrajanju in doseganju zastavljenih ciljev. Fotografije prej – potem, ki jih udeleženke delijo na spletu, so vsekakor vir navdiha in dokaz, da program deluje.

Novo v Fit akademiji: premium dostop z dodatnimi vsebinami

Fit akademija 14 že sama po sebi ponuja vse, kar potrebujete za uspešno telesno preobrazbo. Program, ki ga je preizkusilo že več kot 68 tisoč uporabnikov, vključuje vse ključne vsebine za dosego želenih ciljev. A za tiste, ki si želite še bolj poglobljene izkušnje, so tokrat pripravili še več – premium paket, ki omogoči dostop do ekskluzivnih dodatnih vsebin.

Gre za all-inclusive paket, ki vključuje štiri skrbno izbrane dodatne module, s katerimi boste trenirali še intenzivneje, preizkusili boste nove metode vadbe in izboljšali svoje kuharsko znanje.

Kaj vključuje premium dostop? Vadbo tabata , visokointenzivni intervalni trening, ki omogoča kurjenje maščob še v obdobju naslednjih 12 ur po zaključenem treningu. Tak trening je idealen za vse, ki že imajo nekaj izkušenj z vadbo in iščejo izziv, ki bo pospešil rezultate.

, visokointenzivni intervalni trening, ki omogoča kurjenje maščob še v obdobju naslednjih 12 ur po zaključenem treningu. Tak trening je idealen za vse, ki že imajo nekaj izkušenj z vadbo in iščejo izziv, ki bo pospešil rezultate. Fit dance treninge, ki s preprostimi plesnimi koraki in vajami za moč pomaga pri oblikovanju celotnega telesa.

treninge, ki s preprostimi plesnimi koraki in vajami za moč pomaga pri oblikovanju celotnega telesa. Fit korakanje , s pomočjo katerega kar v udobju svojega doma dosežete dnevni cilj prehojenih korakov. Ne vsebuje poskokov in je popoln način za krepitev telesa in izboljšanje vzdržljivosti.

, s pomočjo katerega kar v udobju svojega doma dosežete dnevni cilj prehojenih korakov. Ne vsebuje poskokov in je popoln način za krepitev telesa in izboljšanje vzdržljivosti. Kuhanje z Lidijo in Luko, tekmovalcema zadnje sezone šova MasterChef, ki bosta z vami delila deset videoreceptov. Lidija vas bo popeljala skozi pripravo slastnih sladic, medtem ko vas letošnji zmagovalec Luka nauči priprave okusnih slanih jedi. Ta modul je namenjen vsem, ki želijo jesti zdravo in okusno ter se hkrati naučiti novih kuharskih trikov. Lidija in Luka, tekmovalca MasterChefa, sta novost v Fit akademiji 14. Z udeleženci bosta podelila nekaj kuharskih trikov, tako za sladke kot slane jedi. Foto: Fit Akademija Če ste med tistimi, ki želite več, če hrepenite po novih izzivih in želite svoje rezultate dvigniti na višjo raven, je premium paket v Fit akademiji 14 najboljši zaveznik na poti do uspeha. Dobite ga z dodatnim doplačilom le deset evrov.







Predstavljajte si sebe čez nekaj tednov ali mesecev – s pomočjo ekipe strokovnjakov in motivacijske skupine boste dokazali, da zmorete. Ta uspeh pa se ne bo odražal le na vašem telesu, ampak bo zasijal tudi v vašem vsakdanjem življenju. Imeli boste več energije in manj hrepeneli po sladkem ali kavi.

Foto: Fit Akademija