Trenirajte kot Patricia Pangeršič

Fit akademija je postala eden najbolj priljubljenih programov za preoblikovanje telesa med Slovenkami, saj je njen uspeh rezultat celostnega pristopa k vadbi, prehrani in motivaciji. Vsako sezono se programa udeleži več tisoč žensk, ki si želijo sprememb na svojem telesu in v življenjskem slogu. Fit akademija s svojimi prilagojenimi treningi, preprostimi recepti in podporo ženskam pomaga doseči cilje ter jih motivira, da na tej poti vztrajajo.

Program, ki ga je zasnovala ustanoviteljica Patricia Pangeršič, se nenehno razvija in izboljšuje. V sodelovanju z ekipo strokovnjakov prilagaja vsebine glede na potrebe udeleženk, kar je ključ do trajnega uspeha. Poleg vadbenih načrtov, ki so primerni za različne stopnje telesne pripravljenosti, Fit akademija ponuja recepte in nakupovalne sezname, ki olajšajo zdravo prehranjevanje, hkrati pa izobražuje o pomenu vzdrževanja discipline in dolgoročnih sprememb.

Foto: Fit Akademija

Uspeh programa pa ni zgolj v treningih in zdravi prehrani, temveč tudi v podpori, ki jo udeleženke dobijo od skupnosti in strokovnjakov. Program vključuje različne motivacijske spodbude, ki ženskam pomagajo ohraniti zagon in vztrajati tudi, ko postane težko. Ena največjih motivacij so rezultati, ki jih dosežejo – že po nekaj tednih redne vadbe in pravilne prehrane mnoge opazijo bistvene spremembe na svojem telesu in počutju.





Fit akademija je s svojo celostno obravnavo vadbe, prehrane in psihološke podpore postala sinonim za uspešno preoblikovanje telesa. Spletni program omogoča prilagodljivost in udobje, saj lahko udeleženke vadijo kadarkoli in kjerkoli, kar še dodatno pripomore k doseganju ciljev.

Več o vsebini Fit akademije 14, ki se začne že 30. septembra, preverite tukaj:

Novost v Fit akademiji 14: možnost premium dostopa

Najnovejša Fit akademija že 14. po vrsti ponuja vrhunski program preoblikovanja telesa, s katerim so številni posamezniki dosegli zavidljive rezultate. Tistim, ki si želijo še več izzivov, pa tokrat prvič omogočajo premium dostop, ki jim ponuja ekskluzivne module, s katerimi lahko trenirajo še intenzivneje, ob tem pa kuhajo po receptih tekmovalcev MasterChefa.

Premium dostop ponuja štiri skrbno izbrane dodatne module, ki pokrivajo različne vidike vadbe in zdravega načina življenja. To niso zgolj nadgradnje osnovnega programa, temveč pristopi, ki jih lahko vključite v svojo dnevno rutino:

Tabata je visokointenzivni intervalni trening, zasnovan tako, da vaše telo ne le trenira med samo vadbo, temveč pospeši kurjenje maščob še v obdobju 12 ur po končanem treningu. Gre za devet vodenih treningov pod vodstvom strokovnjakinj, ki bodo vaše telo popeljale v stanje visokega izgorevanja maščob.

Foto: Fit Akademija

Foto: Fit Akademija Ni nujno, da je vadba vedno resna in naporna. Fit dance je kombinacija plesnih korakov in vaj za moč, ki vam omogoča oblikovanje celotnega telesa, medtem ko se zabavate. Pod vodstvom Patricie Pangeršič boste skozi šest energičnih treningov izboljšali svojo telesno pripravljenost, ne da bi se vam zdelo, da ste ravnokar opravili naporen trening. Ples kot vadba poskrbi za edinstveno mešanico zabave, izboljšanja kondicije in pozitivnega vpliva na razpoloženje.

Če vam je cilj dnevno prehoditi določeno število korakov, a ne marate poskokov in intenzivnih vaj, je Fit korakanje popoln način, da dosežete svoje cilje kar v udobju svojega doma. Ta modul vključuje šest vodenih treningov, s katerimi boste preprosto in učinkovito krepili telo, izboljšali vzdržljivost in dosegli svoj dnevni cilj števila prehojenih korakov brez potrebe po zapletenih vajah. Korakanje je primerna vadba tudi za tiste, ki želijo ostati aktivni, a ne želijo obremenjevati sklepov.

Fitnes ni popoln brez uravnotežene prehrane in pri tem premium dostop zares izstopa. V modulu Kuhanje z Lidijo in Luko, tekmovalcema MasterChefa, boste prejeli deset ekskluzivnih videoreceptov. Lidija vam bo skozi pet videov pokazala, kako pripraviti slastne zdrave sladice, medtem ko vas Luka nauči, kako ustvariti okusne slane jedi. Z njunimi kuharskimi triki boste na preprost in kreativen način obogatili svojo prehrano ter poskrbeli, da je vaša pot do telesne preobrazbe ne le učinkovita, ampak tudi okusna.

Foto: Fit Akademija

Skupna vrednost premium vsebin znaša 240 evrov. Z nakupom programa Fit akademija 14, ki stane le 27,90 evra, pa za dodatnih deset evrov dobite tudi celoten paket ekskluzivnih vsebin, s katerimi boste svojo dnevno rutino obogatili na vseh ravneh – od fizične vadbe do kulinaričnih spretnosti. Za tiste, ki si želite več, je premium dostop idealen zaveznik na poti do vaših ciljev, saj ne omogoča le hitrejših rezultatov, ampak vam zagotavlja tudi užitek v procesu.





Foto: Fit Akademija