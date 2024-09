Ko sem se pogledala v ogledalo, sem bila zgrožena #intervju

Sabina Breznik je mlada mamica, ki so se ji po rojstvu otroka začeli kopičiti kilogrami. Tehtnica se je ustavila pri 87 kilogramih. Zaradi tega je postajala vse bolj utrujena, brez energije in samozavesti ter zadihana že ob vsakem manjšem naporu. "Ko sem se pogledala v ogledalo, sem bila zgrožena. Rekla sem si, da je dovolj, da tako ne gre več naprej." Vedela je, da je sprememba nujna, če želi dohajati hčeri. Danes ima 25 kilogramov manj. Kako ji je to uspelo, kaj jo je motiviralo in zakaj še vedno vztraja, nam je razkrila v intervjuju.

Foto: Osebni arhiv Sabine Breznik Kaj je botrovalo temu, da ste se spopadali z odvečnimi kilogrami?

Vse se je začelo, ko sem bila noseča. Zredila sem se in tehtnica se je ustavila pri 96 kilogramih. Ko sem rodila, sem tehtala 85 kilogramov. Po porodu je teža ponovno naraščala in pristala sem na 87 kilogramih. Utrujena in zadihana sem bila ob vsakem manjšem naporu. Hkrati sem bila brez energije in samozavesti, brezvoljna, bolečine v hrbtenici so bile vse hujše. Ko sem se pogledala v ogledalo, sem bila zgrožena. Rekla sem si: "Zdaj je dovolj, tako ne gre več naprej." Odločila sem se, da je sprememba nujna. Če ne bom nič spremenila, ne bom imela dovolj energije niti zase, kaj šele za hčeri.

Ste se zaradi odvečnih kilogramov soočali s kakšnimi omejitvami v vsakdanjem življenju?

O, ja! Ko sem šla v trgovino in si želela kupiti kaj lepega za obleči, sem vedno odšla ven s tuniko, da mi je zakrila zadnjico, ali s širokimi puloverji oziroma majicami, ki so skrile odvečne kilograme. Nikoli si nisem upala obleči krila ali obleke, saj sem se počutila grozno ob pogledu nase v njej.

Tudi nisem se marala fotografirati, saj mi je bilo zelo neprijetno ob pogledu na fotografijo in zavedanju, koliko kilogramov imam. Če že, sem stopila za druge, da bi sebe in svoje kilograme zakrila.

Kaj je bil razlog, da ste se odločili spremeniti svoj življenjski slog?

Glavni razlog je bil, da se v svojem telesu nisem več počutila v redu. Bila sem preveč utrujena in popolnoma brez energije. Sram me je bilo pogledati se v ogledalo. Preprosto si nisem bila več všeč. Prav tako sem si želela bolj sodelovati pri aktivnostih s hčerama.

S kakšnimi težavami ste se srečevali, ko ste poskušali shujšati? Kje so bile največje ovire?

Vedno ko sem začela hujšati in sem preizkusila novo dieto, je bil po njej učinek jo-jo. Vse kar sem izgubila, sem pridobila nazaj s še kakšnim kilogramom več. Ob vsaki dieti sem bila lačna, saj so bile zame omejitve pri prehrani prevelike glede na to, da sem zelo sladkosneda.

Poskusila sem ločevalno dieto. Kilogrami so sicer padali, ampak ko sem končala, sem vse pridobila nazaj. Pila sem različne pripravke, jedla tablete, praške za hujšanje … Nič ni pomagalo.

Tudi pri telovadbi sem hitro obupala. Zaradi bolečin med vadbo sem pomislila, da tega mi pa res ni treba, in tako sem hitro končala gibanje.

Kaj vas je spodbudilo k temu, da ste se pridružili Fit akademiji?

Moja dobra prijateljica mi je pripovedovala o Fit akademiji, o njihovih krasnih jedilnikih, o raznovrstnih in kratkih treningih z motivacijskimi trenerji. Poleg tega sem lahko videla, kako je njej uspelo izgubiti kilograme. Pomislila sem, da če sem že preizkusila toliko različnih diet, lahko poskusim še to.

Kje vidite bistveno razliko med Fit akademijo in drugimi načini, ki ste jih preizkusili?

Bistvena razlika med dietami in Fit akademijo je, da Fit akademija ni dieta, ampak nov življenjski slog. Ni omejitev s hrano, vse je do potankosti razloženo in predvsem preprosto.

Kdaj ste se priključili Fit akademiji in koliko časa že vztrajate?

Prvič sem se pridružila Fit Akademiji 7. Nisem dolgo vztrajala, saj sem bila noseča. Nato je prišel "veliki" maj 2023. Ta je naredil tisti potrebni klik v glavi, ko sem zares začela.

Danes, leto in pol po tem, sem lažja za 25 kilogramov.

Sabina prej in danes Foto: Osebni arhiv Sabine Breznik

Kakšna pričakovanja ste imeli pred udeležbo v akademiji? Ali ste si postavili cilje?

Ko sem začela, sem nekako čutila, da mi bo uspelo. Tolikim je že, zakaj ne bi še meni. Zmorem to, sem se prepričevala.

Postavila sem si majhne cilje. Za začetek pet kilogramov manj in trening dvakrat tedensko. Predvsem sem bila odločena, da bom vztrajala.

Na začetku sem trenirala po svojih zmožnostih, na primer brez poskokov, določenih vaj niti nisem bila zmožna izvajati. Z vztrajanjem sem kmalu prešla na od štiri do pet treningov na teden, včasih celo vsak dan. Vajam sem nato dodala uteži. Nor občutek je, ko vidiš, da zmoreš vedno več in s tem preoblikuješ telo, ki postaja vse vitkejše in mišičasto.

Foto: Osebni arhiv Sabine Breznik Kaj ste do danes dosegli? Imate morda še kakšen cilj, h kateremu stremite?

Poleg tega, da sem shujšala, sem preoblikovala telo, pridobila mišice in samozavest. Imam ogromno energije, nisem več utrujena, oblečem lahko, karkoli želim, saj mi je kar na enkrat spet vse prav. Še naprej želim ohranjati takšno telo in se znebiti še celulita.

Po kolikšnem času ste opazili prve spremembe?

Spremembe sem začela opažati že hitro, v tretjem, četrtem tednu svoje prve Fit Akademije. Maščoba na trebuhu, stegnih in zadnjici se je začela topiti.

Kako vam je uspelo spremeniti svoje prehranjevalne vzorce in se prilagoditi preostalim članom gospodinjstva?

To sploh ni bila težava, saj je hrana po receptih Fit akademije tako raznovrstna in zelo, zelo okusna. Najbolj me je navdušilo to, da v resnici ni dieta, ampak sprememba življenjskega sloga, pri katerem lahko ješ vse. S pravilnim in zdravim načinom lahko poješ res veliko in si sit. Moja družina je navdušena in vedno z veseljem pojemo vse, kar skuham po receptih Fit akademije.

V Fit akademiji sem se naučila jesti raznoliko in ne komplicirati, ne zmanjšujem in ne izpuščam obrokov, včasih si privoščim tudi kaj za dušo – naučila sem se balansiranja.

Katera oblika vadbe vam je najbolj všeč in zakaj?

Najljubša mi je kardiovadba v kombinaciji z vajami za moč. Obožujem občutek na koncu, ko si povsem preznojen, a hkrati poln energije. Med najljubšimi treningi so mi napredni treningi, tabata, HIIT in fit dance.

Kako je trening prilagojen vašim ciljem in telesni pripravljenosti?

Če zmorem opraviti redni trening, ga podaljšam za krog ali dva, saj želim izgubiti še kakšen kilogram. Ali pa ga otežim s težjimi utežmi, saj želim pridobiti mišično maso.

Kako ste se spopadali z morebitnim pomanjkanjem časa oziroma motivacije?

Treninge izvajam po načrtu. Včasih ga naredim zjutraj pred službo ali popoldne oziroma proti večeru. Če mi kdaj zmanjka časa, trening izpustim. Sicer si vedno poskušam vzeti čas za trening, vendar tudi poslušam svoje telo.

Pri tem je moj napredek največja motivacija, uspelo mi je več, kot sem si zastavila, in ne želim se več vrniti na stare poti. V svoji koži se počutim odlično, polna sem energije, samozavestna sem in zadovoljna. Tudi jem dosti boljše kot prej.

Zadovoljna sem z osebo, ki jo vidim v ogledalu.

Foto: Osebni arhiv Sabine Breznik Imam močno podporo svoje družine in seveda Facebookove skupine Fit akademije. Ob pogledu na neverjetne preobrazbe dobim le še večji zagon in z veseljem tudi sama opravim trening. V skupini vsak dan najdem spodbudne besede, podporo in pozitivno energijo. To je to!

Kateri del programa Fit akademije vam je najbolj všeč?

Vse! Treningi z odličnimi trenerji, božanska hrana, neverjetna motivacija. Predvsem skupina na Facebooku, v kateri smo stkali čarobna prijateljstva.

Kako pomembna je bila podpora trenerjev in skupnosti Fit akademije pri doseganju zastavljenih ciljev?

Zelo pomembna. Prisluhnejo ti, se prilagajajo, ti pomagajo, te podprejo in motivirajo, ko to najbolj potrebuješ. Brez motivacije in podpore mi gotovo ne bi uspelo to, kar mi je.

Kaj bi sporočili tistim, ki razmišljajo o sodelovanju s Fit akademijo, vendar se še odločajo?

Fit akademija je res vrhunsko zastavljena, ima ogromno različnih treningov, ki jih lahko prilagodite svojim zmožnostim, pripravljenosti in času. Odlično ješ in še hujšaš zraven, popolna kombinacija. Večno bom hvaležna Patricii in njeni ekipi za to, kar sem danes.

Kako ste vključevali vadbo in zdrav življenjski slog v svoj vsakdanjik med programom in kako to vzdržujete zdaj?

Preprosto, enostavno sem si načrtovala dan. Služba, družina in čas za trening, jedilnik sem si napisala za teden vnaprej. Tako je ostalo do danes.

Za vedno ostajam zvesta Fit akademiji. In ko me kdo vpraša, ali verujem v boga, bi odgovorila, ja, moj bog se imenuje Patricia Pangeršič.

