Zakaj se Slovenke množično prijavljajo na ta program preoblikovanja telesa?

Z vsako novo Fit akademijo je opaziti vse večje zanimanje Slovenk za program, ki obljublja lepše oblikovano telo, izgubo kilogramov, pridobitev mišične mase, boljše počutje in večjo samozavest. 30. septembra se začne že 14. po vrsti in vsaka Fit akademija je še bolj izpopolnjena, saj ustanoviteljica Patricia Pangeršič program prilagaja in dopolnjuje glede ne potrebe in izkušnje preteklih udeleženk.

Fit akademija je inovativni program, ki je zasnovan tako, da ponuja celovito rešitev za vse, ki želijo izboljšati svoje zdravje, telesno pripravljenost in prehranske navade. Preverili smo, kaj je tisto, kar Slovenke tako množično pritegne k tej akademiji? Razlogov je kar nekaj, najpomembnejše pa preberite v nadaljevanju članka.

1. Dostopno za vsak žep

Eden od ključnih dejavnikov, zakaj se Slovenke odločajo za Fit akademijo, je dostopna cena programa. Fit akademija ponuja vrhunsko znanje in podporo po ugodni ceni, kar je v primerjavi z drugimi spletnimi programi in osebnimi trenerji velik plus. Udeleženkam omogoča, da investirajo v svoje zdravje in dobro počutje brez občutka, da presegajo svoj finančni proračun.

Fit akademija 14 vključuje premišljene treninge v osnovni in napredni različici, zdrave recepte in še mnogo več. Celotna vrednost programa znaša 810 evrov, zdaj pa je na voljo za le 27,90 evra. Plačilo je enkratno, program pa je vaš za vedno. vključuje premišljene treninge v osnovni in napredni različici, zdrave recepte in še mnogo več. Celotna, zdaj pa je

Foto: Fit Akademija

2. Premišljen program, primeren za vsakogar

Fit akademija se ponaša z izjemno prilagodljivostjo programa, ki je namenjen vsem ženskam, ne glede na trenutno telesno pripravljenost ali količino prostega časa. Program je zasnovan tako, da se prilagaja individualnim potrebam vsake udeleženke. Tako začetnice kot tiste z več izkušnjami lahko dosežejo zastavljene cilje. Ne glede na to, ali imate zgolj 15 minut na dan ali eno uro časa za vadbo, Fit akademija 14 ponuja rešitve za vsak življenjski slog.

Kaj torej vključuje? Idejna vodja Fit Akademije je Patricia Pangeršič. Foto: Fit Akademija Ponuja celovit pristop k izboljšanju telesne pripravljenosti in življenjskega sloga. Vključuje priljubljene vodene treninge v osnovni ali napredni različici, kot so Booty Attack za krepitev mišic nog in zadnjice, pilates za krepitev jedra in izboljšanje drže, Fit step s kardiointervali in krepilnimi vajami ter Fit pump za moč in visoko porabo kalorij. Poleg tega vključuje fizioterapevtsko vadbo, Core workout za močno jedro, vodeno meditacijo za notranji mir, več kot 80 zdravih receptov, nakupovalne sezname, knjižico za spremljanje napredka in dostop do motivacijske skupine.







3. Zdrava prehrana brez odrekanja

Prehrana igra pomembno vlogo pri vsakem programu preobrazbe, Fit akademija pa to še kako dobro razume. Poleg vadbe udeleženke prejmejo dostop do skrbno pripravljenih receptov, ki so enostavni, okusni in hranljivi. Sestavine zanje so dostopne v vsaki trgovini. Poleg tega z recepti Fit akademije ni potrebe po odrekanju najljubšim jedem, saj so prilagojeni tako, da ponujajo zdrave alternative brez kompromisov pri okusu.

Novo v Fit akademiji: premium dostop z dodatnimi vsebinami Fit akademija 14 že sama po sebi ponuja vse, kar potrebujete za uspešno telesno preobrazbo. Program, ki ga je preizkusilo že več kot 68 tisoč uporabnikov, vključuje vse glavne vsebine za dosego želenih ciljev. A za tiste, ki si želite še bolj poglobljene izkušnje, so tokrat pripravili še več – premium paket, ki omogoči dostop do ekskluzivnih dodatnih vsebin. Gre za all-inclusive paket, ki vključuje štiri skrbno izbrane dodatne module, s katerimi boste trenirali še intenzivneje, preizkusili boste nove metode vadbe in hkrati s pomočjo videovsebin tekmovalcev šova MasterChef Luke in Lidije izboljšali svoje kuharsko znanje.



Če ste med tistimi, ki želite več, če hrepenite po novih izzivih in želite svoje rezultate dvigniti na višjo raven, je premium paket v Fit akademiji 14 najboljši zaveznik na poti do uspeha. Dobite ga z dodatnim doplačilom le deset evrov.

Lidija in Luka v najnovejši Fit akademiji razkrivata svoje kuharske trike. Foto: Fit Akademija

4. Rezultati, ki govorijo sami zase

Številne udeleženke so dosegle izjemne preobrazbe, kar potrjujejo učinkovitost programa. Rezultati, ki jih udeleženke dosežejo v razmeroma kratkem času, so opazni ne le navzven, ampak tudi v izboljšanem počutju in večji samozavesti.

Fotografije udeleženk preteklih Fit Akademij prej/potem so same po sebi dovolj zgovorne. Poglejte le nekatere izmed dih jemajočih preobrazb. Morda boste v Fit Akademiji 14 tudi vi dosegli tako želeno spremembo.

5. Podpora na poti do cilja

Fit akademija se ponaša s skupino izkušenih strokovnjakov s področja fitnesa, prehrane in dobrega počutja, ki so na voljo za vprašanja, nasvete in motivacijo. Poleg strokovne podpore imajo udeleženke zaprto Facebook skupino, ki se je v Fit akademiji izkazala za izjemno pomembno. Med seboj si delijo svoje izkušnje in izzive ter skupaj slavijo majhne in velike zmage, ki jih dosežejo na poti do cilja. Ta podpora zagotavlja, da se udeleženke počutijo opolnomočene, in jim daje motivacijo na poti do svojih ciljev.

Ekipo Fit akademije 14 sestavljajo strokovnjaki s posameznih področij, ki so oblikovali celoten program. Foto: Fit Akademija

Fit akademija 14 ponuja vse, kar potrebujete za uspešno preobrazbo telesa in uma.



Fit akademija je priljubljena med Slovenkami zaradi kombinacije dostopnosti, prilagodljivosti in strokovnosti. Program, ki omogoča izjemne rezultate in je podprt z vrhunskimi recepti ter strokovno podporo, je dokaz, da ni treba sklepati kompromisov med kakovostjo in ceno. Ne glede na to, kje na poti do boljšega počutja se trenutno nahajate,ponuja vse, kar potrebujete za uspešno preobrazbo telesa in uma.

FIT AKADEMIJA 14 VAS NAGRADI Foto: Fit Akademija Trije udeleženci, ki bodo v šestih tednih dosegli največji napredek, bodo tudi denarno nagrajeni. Pogoj za sodelovanje v boju za nagrado je fotografiranje pred in po koncu akademije. Na podlagi prejetega gradiva bodo izbrali tri zmagovalce. Več informacij in podrobnosti prejmete, ko se prijavite in začnete svojo pot v FA14. Pridružite se in osvojite ne le boljše počutje, ampak še dodatno nagrado za svoj trud! prvo mesto = 1.000 evrov

= 1.000 evrov drugo mesto = 800 evrov

= 800 evrov tretje mesto = 500 evrov

