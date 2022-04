Velenjčani po izjemnem začetku v zaključku popustili

Slovenski prvaki so presenečenje pripravili že v osmini finala, ko so izločili favorizirani Nimes. Na pragu presenečenja so bili tudi v Lizboni, saj so dobili prvi polčas in vse do zadnje četrtine tekme držali stik s tekmeci (24:24), končnica tekme pa je minila popolnoma v luči Portugalcev.

Velenjski rokometaši so bili boljši tekmec v prvem delu, kjer so vodili s 7:3, 10:7 in na menjavo strani odšli z dvema goloma naskoka. V drugem delu pa sta se najprej popolnoma razigrala Petar Đorđič in Demis Cosmin Grigoras, ki sta v začetku drugega dela zadela po trikrat in svojo ekipo popeljala v vodstvo.

V nadaljevanju so Portugalci začeli zadevati z vseh položajev in si pred povratno tekmo priigrali prednost, ki jo bodo Velenjčani pred svojim občinstvom le težko stopili. Đorđič je skupaj dosegel kar devet golov, enega manj pa Lazar Kukić. Pri Velenjčanih je bil s šestimi goli najbolj učinkovit Ibrahim Haseljić.

Ekipa, ki bo po dveh tekmah imela boljši rezultat bo udeleženka zaključnega turnirja Lige Evropa, ki bo na sporedu 28. in 29. maja.